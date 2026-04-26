Χώρισε το πιο «cool ζευγάρι» του παγκοσμίου τένις – Όλο το παρασκήνιο (pics)
Άλλα Αθλήματα 26 Απριλίου 2026, 20:43

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν: Ο Τέιλορ Φριτζ χώρισε με την Μόργκαν Ριντλ – Τα έξι χρόνια κοινής πορείας και το άδοξο φινάλε του πιο cool ζευγαριού στο παγκόσμιο τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Κούτες γεμάτες με πράγματα, μπλουζάκι με στάμπα «η καλύτερη πρώην» και δακρυσμένα μάτια, για μια σχέση που έφτασε στο τέλος της. Μια σχέση διάρκειας σχεδόν έξι ετών, που ολοκληρώθηκε με άδοξο τρόπο για το πιο cool ζευγάρι του παγκόσμιου τένις.

Η εντυπωσιακή influencer, Μόργκαν Ριντλ με ανάρτησή της στα social media επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες και ήθελαν να έχει χωρίσει με τον Αμερικανό τενίστα, Τέιλορ Φριτζ, Νο. 7 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Το χρονικό και το παρασκήνιο

Στις 6 Απριλίου κυκλοφόρησε δημοσίευμα στο διαδίκτυο, που ανέφερε ότι ο Τέιλορ Φριτζ «παράτησε» την Μόργκαν Ριντλ, παρότι λίγες εβδομάδες πριν η διάσημη Αμερικανίδα είχε δώσει κανονικά το «παρών» στο box του υψηλόσωμου τενίστα στο τουρνουά του Μαϊάμι.

Η ξανθιά influencer αρχικά είχε διαψεύσει το σχετικό ρεπορτάζ, σχολιάζοντας το ρεπορτάζ με το παρακάτω μήνυμα στα social media: «Τέιλορ, γαμώτο, το ήξερες αυτό;», ανέφερε με χιουμοριστικό τρόπο, θέλοντας να βάλει «στοπ» στις φήμες περί χωρισμού.

Στις 23 Απριλίου υπήρξε νέα ανάρτηση στο Instagram, από λογαριασμό που ασχολείται με lifewitness θέματα, το οποίο ανέφερε ότι ο Φριτζ είχε εντοπιστεί στην εφαρμογή γνωριμιών διασημοτήτων Raya, κάτι που προφανώς υποδήλωνε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει.

«Η Μόργκαν διέψευσε πριν από λίγες ημέρες ότι έχει χωρίσει με τον Τέιλορ, αλλά οι θαυμαστές δεν έχουν πειστεί. Ο Φριτζ φέρεται τις τελευταίες ημέρες να χρησιμοποιεί την εφαρμογή γνωριμιών Raya. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα περιμένουμε να δούμε εάν η Μόργκαν θα εμφανιστεί στο box του Αμερικανού στο επόμενο τουρνουά», ανέφερε μεταξύ άλλων η σχετική ανάρτηση, που αναφερόταν στο ζευγάρι.

Δύο ημέρες αργότερα (23/4), το περιοδικό «People» δημοσίευσε αποκλειστικό ρεπορτάζ, στο οποίο έγραψε ότι το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει και ο Τέιλορ δεν είναι πια μαζί με την Μόργκαν. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η σχέση έλαβε τέλος, μετά από απόφαση της Ριντλ.

«Μετά από σχεδόν έξι χρόνια μαζί, η Μόργκαν Ριντλ έδωσε τέλος στη σχέση της με τον σταρ του παγκοσμίου τένις, Τέιλορ Φριτζ, σύμφωνα με πληροφορίες του People». Λίγες ώρες μετά το σχετικό ρεπορτάζ, η Αμερικανίδα έκανε ανάρτηση στα social media, με την οποία επιβεβαίωσε τον χωρισμό, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων φωτογραφίες με γεμάτες κούτες, ένα μπλουζάκι που την χαρακτήριζε ως την «καλύτερη πρώην», αλλά και με δακρυσμένα μάτια, εμφανώς στεναχωρημένη για το break up με το Νο.7 του τένις.

Η γνωριμία και η κοινή πορεία

Ο Φριτζ είχε γνωρίσει την Ριντλ τον Ιούνιο του 2020, μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Οι χαρακτήρες τους ταίριαξαν αμέσως και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έγιναν ζευγάρι.

Ο Τέιλορ ένιωσε από την Μόργκαν την αγάπη που του έλειπε, όταν χώρισε το 2019 με την τενίστρια, Ρακέλ Πεντράθα, με την οποία ο Αμερικανός ήταν παντρεμένος για τρία χρόνια (2016-2019). Μαζί της, μάλιστα, είχε αποκτήσει και έναν γιο: Τον Τζόρνταν.

Η Ριντλ ακολουθούσε τον αγαπημένο της σε όλα τα τουρνουά. Όπου και εάν αγωνιζόταν. Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, ΗΠΑ. Οι λογαριασμοί της στα social media (TikTok, Instagram), αλλά και ο αντίστοιχος στο YouTube, γέμισαν με περιεχόμενο και χιλιάδες ακόλουθους.

Η Μόργκαν εξελίχθηκε γρήγορα σε μια influencer παγκοσμίου επιπέδου. Μια influencer με αποστολή «να ξανά cool το τένις». Οι χορηγοί έκαναν… ουρά για μια συνεργασία μαζί της, με τις αναρτήσεις να παίρνουν χιλιάδες likes και σχόλια. Το κοινό της μεγάλωνε συνεχώς.

Έγινε τόσο αναγνωρίσιμη, μάλιστα, που χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως η πιο «διάσημη γυναίκα στο ανδρικό τένις». Μια επιβλητική παρουσία, τόσο στα τουρνουά όσο και στα social media, με στυλ και κομψότητα, που βοήθησε στην ανάπτυξη του τένις. Της εικόνας του αθλήματος και της προσέλκυσης νέων θεατών, ειδικά ατόμων της Γενιάς Ζ.

Απομένει να φανεί εάν ο χωρισμός θα την κρατήσει μακριά από τένις ή εάν συνεχίσει να βρίσκεται στον χώρο, με κάποιον άλλον τρόπο. Φαντάζει δύσκολο, αλλά κανείς δεν ξέρει. Σίγουρα, θα υπάρξουν διάφορες εταιρίες που θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την Ριντλ «ενεργή» στο παγκόσμιο τένις, μέσω διάφορων συνεργασιών. Οσον αφορά στον Φριτζ, ο Αμερικανός αυτό το διάστημα βρίσκεται στα… πιτς λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Πώς θα είναι όταν θα επιστρέψει στη δράση; Θα το μάθουμε σύντομα. Το μόνο σίγουρο – τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή – είναι ότι δεν θα υπάρχει η εντυπωσιακή και ιδιαίτερα αγαπητή, Μόργκαν, στο box του, όταν ο υψηλόσωμος τενίστας θα γυρίσει στα κορτ.

ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για συστηματική κλοπή τεχνολογιών ΑΙ

Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Ποδόσφαιρο 26.04.26

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League

Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων, «πετάει» το Περιστέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων, «πετάει» το Περιστέρι (vid)

Ο Ατρόμητος δεν χαρίζεται! Μετά τον Πανσερραϊκό (εκτός έδρας), νίκησε τον Αστέρα στο Περιστέρι και μάλιστα με ανατροπή. Επίσης, είχε και δυο δοκάρια. Μεγάλη απόκρουση από τον Χουτεσιώτη στις καθυστερήσεις.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

LIVE: Τορίνο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Τορίνο – Ίντερ

LIVE: Τορίνο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τορίνο – Ίντερ για την 34η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

LIVE: Τσέλσι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για τα ημιτελικά του FA Cup.

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Εκτιμήσεις 26.04.26

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου - Το ψέμα που είπε στις Αρχές

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Αποφασισμένος 26.04.26

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών - Τι έγραψε για τον Τραμπ

Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Μαγνητικό τσιμέντο 26.04.26

Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους

Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε ένα δομικό υλικό που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες στους τοίχους.

Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 26.04.26

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Ελλάδα 26.04.26

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων

«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Ισπανία: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη – Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα
Θρίλερ 26.04.26

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ - Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, όταν έσπασε ιμάντας στο παιχνίδι «σφεντόνα», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 26.04.26

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
«Μην τον αφήσετε» 26.04.26

Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

