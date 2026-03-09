sports betsson
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Οικογένεια σε κίνδυνο για έναν αγώνα τένις
Άλλα Αθλήματα 09 Μαρτίου 2026, 16:30

Οικογένεια σε κίνδυνο για έναν αγώνα τένις

Η τενίστρια από την Ουγγαρία δέχθηκε απειλές θανάτου για να χάσει τον προημιτελικό στο WTA 125 της Αττάλειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Spotlight

Η τενίστρια Πάνα Ούντβαρντι, που βρίσκεται στην 95η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή και σοκαριστική απειλή. Πριν από τον προημιτελικό αγώνα της στο WTA 125 της Αττάλειας, έλαβε μηνύματα στο προσωπικό της κινητό, με τα οποία την εκβίαζαν να χάσει τον αγώνα υπό τον φόβο για τη ζωή των μελών της οικογένειάς της. Οι αποστολείς ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν το σπίτι της οικογένειάς της, τα αυτοκίνητά τους, ακόμη και τους αριθμούς τηλεφώνου τους, ενώ έστειλαν φωτογραφίες με συγγενικά πρόσωπα και όπλο.

Aπείλησαν με απαγωγή της μητέρας της από το σπίτι της στην Ουγγαρία έως ότου πληρωθούν τα «χαμένα» χρήματα εάν η Udvardy δεν υπάκουε.

Η ίδια η Ούντβαρντι ενημέρωσε άμεσα την οικογένειά της και την WTA, ενώ κατέθεσε επίσημη μήνυση στις τουρκικές αρχές και έλαβε συνοδεία αστυνομικών στον αγωνιστικό χώρο για λόγους ασφαλείας.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η Ούντβαρντι αγωνίστηκε και ηττήθηκε με 6‑7, 5‑7 από την Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα, η οποία κατέκτησε τελικά τον τίτλο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στη WTA, καθώς άλλες τενίστριες έχουν δεχθεί παρόμοιες απειλές, και εξετάζεται αν υπήρξε διαρροή προσωπικών δεδομένων από τη βάση της ομοσπονδίας.

Η υπόθεση έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια των αθλητριών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, με έμφαση στην ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτροπή μελλοντικών απειλών. Η ίδια η Ούντβαρντι τόνισε ότι καμία παίκτρια δεν θα έπρεπε να βιώνει τέτοια κατάσταση και ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν πρέπει να γίνονται κανονικότητα στο άθλημα.

Η ίδια η Ούντβαρντι δημοσιοποίησε τις επικίνδυνες συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άμεσα ενημέρωσε τόσο την WTA όσο και την οικογένειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ουγγρικό προξενείο στην Τουρκία μεσολάβησε ώστε τρεις αστυνομικοί να συντροφεύσουν την αθλήτρια στον αγωνιστικό χώρο για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρχές επισκέφθηκαν επίσης τα σπίτια των γονιών και της γιαγιάς της για προστασία. Μετά τον αγώνα, η Udvardy κατέθεσε επίσημη μήνυση στην τουρκική αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, η WTA έχει επιβεβαιώσει ότι άλλες τενίστριες έχουν λάβει παρόμοιες απειλητικές επικοινωνίες

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στον χώρο του επαγγελματικού τένις, με παίκτριες, αξιωματούχους και φιλάθλους να ζητούν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των παικτριών και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων. Η χρήση απειλών για να επηρεαστούν τα αποτελέσματα αγώνων όχι μόνο θεωρείται ποινικό αδίκημα, αλλά επιφέρει και σοβαρή βλάβη στην εικόνα και την αξιοπιστία του αθλήματος. Ολα για τα λεφτά…

Μέση Ανατολή: Πέντε επενδυτικοί οίκοι για τον πόλεμο και τις οικονομίες

Μέση Ανατολή: Πέντε επενδυτικοί οίκοι για τον πόλεμο και τις οικονομίες

Κόσμος
Ιρανικό πλοίο βομβαρδίστηκε στο κομβικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Ιρανικό πλοίο βομβαρδίστηκε στο κομβικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Αθλητική Ροή
Euroleague 09.03.26

Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψει για τα ματς με την Παρί και την Μονακό. Αντίθετα ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικά τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Μόντε Μόρις. Εκτός και ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να προωθούν ή να διαφημίζουν εταιρείες στοιχημάτων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09.03.26

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σύνταξη
«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
Σημείο αναφοράς 09.03.26

«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών

Ένας χώρος βαθιάς ιστορικής σημασίας των Ψαρών αναμένεται να μετατραπεί σε ζωντανό τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και ιστορικής ανάδειξης για τις επόμενες γενιές.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
Κόσμος 09.03.26

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα

Αυτός είναι ο δεύτερος πύραυλος που η Τουρκία λέει ότι εκτοξεύτηκε προς το έδαφός της από το Ιράν, ενώ το Σάββατο είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα
Οικονομία 09.03.26

Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα – Πρώτη παρέμβαση με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους – Αντιδρά η αγορά

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» – Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της
Not a Nepo Baby 09.03.26

«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» - Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της

Δεν έχει σημασία ότι δεν έχει αποκομίσει κέρδη από το 2017. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ξέρει πώς να μετατρέψει μια επίδειξη σε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για τους καλεσμένους της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

