Οικογένεια σε κίνδυνο για έναν αγώνα τένις
Η τενίστρια από την Ουγγαρία δέχθηκε απειλές θανάτου για να χάσει τον προημιτελικό στο WTA 125 της Αττάλειας
Η τενίστρια Πάνα Ούντβαρντι, που βρίσκεται στην 95η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή και σοκαριστική απειλή. Πριν από τον προημιτελικό αγώνα της στο WTA 125 της Αττάλειας, έλαβε μηνύματα στο προσωπικό της κινητό, με τα οποία την εκβίαζαν να χάσει τον αγώνα υπό τον φόβο για τη ζωή των μελών της οικογένειάς της. Οι αποστολείς ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν το σπίτι της οικογένειάς της, τα αυτοκίνητά τους, ακόμη και τους αριθμούς τηλεφώνου τους, ενώ έστειλαν φωτογραφίες με συγγενικά πρόσωπα και όπλο.
Aπείλησαν με απαγωγή της μητέρας της από το σπίτι της στην Ουγγαρία έως ότου πληρωθούν τα «χαμένα» χρήματα εάν η Udvardy δεν υπάκουε.
Η ίδια η Ούντβαρντι ενημέρωσε άμεσα την οικογένειά της και την WTA, ενώ κατέθεσε επίσημη μήνυση στις τουρκικές αρχές και έλαβε συνοδεία αστυνομικών στον αγωνιστικό χώρο για λόγους ασφαλείας.
Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η Ούντβαρντι αγωνίστηκε και ηττήθηκε με 6‑7, 5‑7 από την Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα, η οποία κατέκτησε τελικά τον τίτλο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στη WTA, καθώς άλλες τενίστριες έχουν δεχθεί παρόμοιες απειλές, και εξετάζεται αν υπήρξε διαρροή προσωπικών δεδομένων από τη βάση της ομοσπονδίας.
Η υπόθεση έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια των αθλητριών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, με έμφαση στην ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτροπή μελλοντικών απειλών. Η ίδια η Ούντβαρντι τόνισε ότι καμία παίκτρια δεν θα έπρεπε να βιώνει τέτοια κατάσταση και ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν πρέπει να γίνονται κανονικότητα στο άθλημα.
Η ίδια η Ούντβαρντι δημοσιοποίησε τις επικίνδυνες συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άμεσα ενημέρωσε τόσο την WTA όσο και την οικογένειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ουγγρικό προξενείο στην Τουρκία μεσολάβησε ώστε τρεις αστυνομικοί να συντροφεύσουν την αθλήτρια στον αγωνιστικό χώρο για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρχές επισκέφθηκαν επίσης τα σπίτια των γονιών και της γιαγιάς της για προστασία. Μετά τον αγώνα, η Udvardy κατέθεσε επίσημη μήνυση στην τουρκική αστυνομία.
Την ίδια στιγμή, η WTA έχει επιβεβαιώσει ότι άλλες τενίστριες έχουν λάβει παρόμοιες απειλητικές επικοινωνίες
Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στον χώρο του επαγγελματικού τένις, με παίκτριες, αξιωματούχους και φιλάθλους να ζητούν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των παικτριών και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων. Η χρήση απειλών για να επηρεαστούν τα αποτελέσματα αγώνων όχι μόνο θεωρείται ποινικό αδίκημα, αλλά επιφέρει και σοβαρή βλάβη στην εικόνα και την αξιοπιστία του αθλήματος. Ολα για τα λεφτά…
