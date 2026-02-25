Βρέθηκε η συνταγή για τον «μαγικό ζωμό» του Πανοραμίξ – Η Ρεάλ Μαδρίτης, το τένις κι ένα βάζο πίκλες

Ακόμα και ο φανταστικός Ρομπέρτο Μπενίνι αναρωτήθηκε (μεταξύ σοβαρού κι… αστείου) για τη συνταγή του «μαγικού ζωμού» που δίνει φανταστική δύναμη στους Γαλάτες.

Και τι δεν… σκαρφίστηκε ο πολυμήχανος Ρομπέρτο για να μάθει το μυστικό του Πανοραμίξ, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Τι βάζει άραγε στην μαρμίτα ο δρυΐδης και κάνει την διαφορά για τους συγχωριανούς του, για τους φίλους του Αστερίξ; Δεν θ’ αναφερθούμε στον Οβελίξ γιατί δεν χρειάζεται να πλατιάζουμε, την ξέρετε την «ζαβολιά» που έκανε όταν ήταν μικρός.

Μα ποια να είναι η συνταγή του Πανοραμίξ, ποια είναι άραγε τα συστατικά που κάνουν τον άνθρωπο Superman;

Μήπως το μυστικό κρύβεται σ’ ένα βάζο… πίκλες; Στις πίκλες; Ενδιαφέρουσα προσέγγιση κι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η τάση στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη, που θέλει τα μεγάλα αστέρια να πίνουν χυμό πίκλας, για να τονώσουν τον οργανισμό τους.

Το σίγουρο πάντως είναι πως το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας Sun έκανε πάταγο.

Πολλοί τενίστες, όπως για παράδειγμα ο Κάρλος Αλκαράθ πίνουν χυμό πίκλας κατά την διάρκεια των αγώνων τους, καθώς θεωρείται πως με αυτό τον χυμό, λαμβάνει καλύτερα τους ηλεκτρολύτες και παράλληλα παίρνει περισσότερα προβιοτικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την υγεία του οργανισμού.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να τονίσουμε ότι ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Γκάρετ Σάουθγκεϊτ έδινε στους παίκτες του να πιούν χυμό πίκλας, στην διάρκεια του Euro 2024, καθώς οι μελέτες που έκανε το τιμ του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού των «λιονταριών», έδειχνε πως με τον συγκεκριμένο χυμό λύνονταν το πρόβλημα κραμπών στους παίκτες, 40% γρηγορότερα σε σχέση με το νερό.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας ότι ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά «συνελήφθη» από τον τηλεοπτικό φακό να πίνει χυμό πίκλας, στην διάρκεια αγώνων της «βασίλισσας» στο φετινό Champions League.

Ίσως να τον συμβούλευσε ο Αλκαράθ, ο οποίος είναι άλλωστε και φανατικός οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πάμε όμως να δούμε τι θα κάνουν οι μερένχες στον αποψινό αγώνα με την Μπενφίκα στο Μπερναμπέου για τα πλέι οφ του Champions League. Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως τα αστέρια της «βασίλισσας» θα καταφύγουν στον… χυμό πίκλας για να νικήσουν την κούραση αν και θα πρέπει να είναι έτοιμοι για μια… δυσάρεστη έκπληξη.

Ποια είναι αυτή; Όσοι έχουν δοκιμάσει τον συγκεκριμένο χυμό δεν λένε και τα καλύτερα για την γεύση του κι αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα, το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσουν οι παίκτες της ισπανικής ομάδας.

Ο χυμός πίκλας περιέχει ξύδι, σόδα, ψευδάργυρο, κάλλιο, βιταμίνη C και E και σύντομα αναμένεται πολλές ομάδες να εντάξουν το συγκεκριμένο ενεργειακό ποτό στο πρόγραμμα τους. Απομένει να δούμε αν απόψε οι παίκτες της Ρεάλ καταφέρουν να νικήσουν την… κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια πίνοντας το… πικλοζούμι.

Αφήσαμε για το τέλος ένα ποτό που δεν είναι… άγνωστο στα μπαρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είναι το picklback. Πρόκειται για δύο σφηνάκια, το ένα ουίσκι και το άλλο χυμό πίκλας, τα οποία καταναλώνονται το ένα μετά το άλλο. Νέα μόδα λοιπόν με τον χυμό πίκλας τώρα όμως και στο ποδόσφαιρο.