Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη

Η απόφαση του Αλεξάντερ Άρνολντ ν’ αφήσει την Λίβερπουλ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης είχε «σηκώσει» μεγάλη συζήτηση και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς των «κόκκινων».

Η εξέδρα στο Άνφιλντ δεν συγχώρησε την κίνηση του Άγγλου μπακ να «μετακομίσει» στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου αν και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως ο Άρνολντ είχε κατακτήσει τα πάντα με την αγγλική ομάδα.

Σίγουρα όμως είχε συνδεθεί στενά με την πρωταθλήτρια Αγγλίας, καθώς είναι οπαδός των «κόκκινων» και η απόφασή του να πει το «ναι» στην Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε σοκ στους φίλους της Λίβερπουλ.

Κρίνοντας πάντως κάποιος από την εξέλιξη των πραγμάτων, είναι βέβαιο πως δεν μπορεί να μιλήσει για δικαίωση του παίκτη καθώς τα πράγματα δεν έχουν πάει όπως θα περίμενε ο Άρνολντ.

Trent Alexander-Arnold’s problems at Real Madrid, Liverpool regret and Anfield return https://t.co/GeDsxZDQA9 — Mirror Football (@MirrorFootball) February 22, 2026

Από τη μία τα προβλήματα τραυματισμών κι από την άλλη μια αγωνιστική εικόνα που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον πρώην άσο της Λίβερπουλ και η κριτική που ασκείται στον 27χρονο άσο είναι σκληρή.

Τα «σενάρια» αναφορικά με το μέλλον του παίκτη στην «βασίλισσα» είναι πολλά και ο αγγλικός Τύπος θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Άρνολντ από την ισπανική ομάδα.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η διοίκηση των μρένχες δεν θα έλεγε όχι σε μια πρόταση για την μεταγραφή του διεθνούς άσου και ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον δύο μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Η πρώτη είναι η Μάντσεστερ Σίτι και η δεύτερη η Μπάγερν, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γκουαρντιόλα θέλει τον Άρνολντ στους «πολίτες» ενώ σε ότι αφορά την Μπάγερν, ο Χάρι Κέιν φαίνεται πως έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια στην διοίκηση του γερμανικού συλλόγου για τον συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι για να φύγει ο Άγγλος αμυντικός από το Μπερναμπέου θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά η Ρεάλ Μαδρίτης ενώ έχει ενδιαφέρον να σταθεί κάποιος και στο ενδεχόμενο επιστροφής του Άρνολντ στο Άνφιλντ.

Ναι, κυκλοφόρησε και αυτό το «σενάριο» τις τελευταίες μέρες αν και δεν φαίνεται να συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες, καθώς μετά την απόφαση του Άρνολντ αν φύγει το περασμένο καλοκαίρι από την Λίβερπουλ «έκλεισε» μια καλή η πόρτα του Άνφιλντ για τον διεθνή άσο.