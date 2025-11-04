Άγνωστοι βανδάλισαν το γκράφιτι του Αλεξάντερ-Άρνολντ στο Λίβερπουλ (pic)

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ επιστρέφει στο «Άνφιλντ», όμως όχι ως παίκτης της Λίβερπουλ, στην οποία μεγάλωσε, αλλά της Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική του Champions League (4/11, 22:00).

Πολλοί φίλοι και πρώην συμπαίκτες του ανυπομονούν για αυτή τη στιγμή, όπου θα υποδεχτούν τον παίκτη που φορούσε τα χρώματα της ομάδας από τα 6 του, όταν εντάχθηκε στις ακαδημίες των «Reds» και έφτασε να φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Πολλοί όμως δεν έχουν την ίδια άποψη, καθώς είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που έφυγε από την ομάδα.

Μάλιστα, έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους το πρωί της Τρίτης (4/11), μερικές ώρες πριν τη σέντρα, βανδάλισαν το γκράφιτι που υπάρχει στην πόλη με τον Αλεξάντερ-Άρνολντ, ενώ έγραψαν πολλές φορές στον τοίχο τη λέξη «Rat», δηλαδή αρουραίος (με την έννοια του προδότη) και στα ισπανικά τη φράση «Αντίο αρουραίε».

Δείτε τον βανδαλισμό του γκράφιτι του Άρνολντ