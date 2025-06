Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έκανε το ντεμπούτο του με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στο παιχνίδι με την Αλ Χιλάλ, όπου οι «μερένχες» ήρθαν ισόπαλοι με 1-1.

Όμως, ο 26χρονος δεν κατάφερε να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους οπαδούς της «βασίλισσας» οι οποίοι δεν δίστασαν να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους για την απόδοσή του.

Alexander arnold has made more passes to al hilal than for real madrid.

