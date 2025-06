Ρεάλ Μαδρίτης – Αλ Χιλάλ 1-1: «Γκέλα» στην πρεμιέρα για τη Βασίλισσα (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη με 1-1 με την Αλ Χιλάλ στο πρώτο τους παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που διεξήχθη στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Φεντερίκο Βαλβέρδε για να δώσει τη νίκη στη «βασίλισσα» στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 92ο λεπτό, όταν αστόχησε από το σημείο του πέναλτι.

Σε ένα ισορροπημένο ματς, όπου τόσο ο Τσάμπι Αλόνσο, όσο κι ο Σιμόνε Ιντσάγκι πραγματοποίησαν το επίσημο ντεμπούτο τους στους πάγκους των δύο ομάδων (το ίδιο και οι Αλεξάντερ-Άρνολντ και Χούισεν για τη «βασίλισσα», η Ρεάλ είχε τον έλεγχο το πρώτο ημίχρονο και πήρε το προβάδισμα στο 34’ με τον 20χρονο Γκονσάλο Γκαρσία, έπειτα από πάσα του Βινίσιους.

