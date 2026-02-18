Η τοξική λαίλαπα των social media σαρώνει το παγκόσμιο τένις (pics)

Η ανωνυμία αλλά και η ευκολία που μπορεί να στείλει κάποιος ένα μήνυμα στα social media έχουν γιγαντώσει την τοξικότητα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες να δέχονται όλο και πιο συχνά υβριστικά ή υποτιμητικά μηνύματα. Τελευταίο θύμα της τοξικότητας των social media η Ισπανίδα, Πάουλα Μπαντόσα. Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά περνάει μια δύσκολη περίοδο, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει υποστεί αρκετούς τραυματισμούς, που την αναγκάζουν είτε να αποσυρθεί από τα παιχνίδια που συμμετέχει, είτε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό καιρό. Πριν από λίγες ώρες η 28χρονη τενίστρια, πρώην Νο. 2 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αναμέτρηση με την Ελίνα Σβιτόλινα, για τη φάση των «32» του τουρνουά του Ντουμπάι, λόγω τραυματισμού στο δεξί της πόδι.

Ένα ακόμα πρόβλημα για την Πάουλα Μπαντόσα, που αδυνατεί να βρει ρυθμό και αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματά της, με την Ισπανίδα να έχει πετύχει μόλις 3 νίκες σε 8 παιχνίδια στη φετινή σεζόν. Μια σεζόν, στη οποία η 28χρονη τενίστρια ευελπιστούσε να σταματήσουν οι τραυματισμοί, που πέρσι την κράτησαν εκτός για αρκετούς μήνες. Μάταια, όμως. Τα προβλήματα συνεχίζονται για την αθλήτρια από την Ιβηρική Χερσόνησο, που όπως είναι απόλυτα λογικό, οι τραυματισμοί έχουν επηρεάσει και την ψυχολογία της. Μια εύθραυστη ψυχολογία, που δέχεται ακόμα περισσότερα «χτυπήματα» μέσω των social media, με την Ισπανίδα τενίστρια να δημοσιεύει ένα από τα πολλά τοξικά μηνύματα που δέχθηκε μετά την απόσυρσή της από το πρόσφατο παιχνίδι με την Ελίνα Σβιτόλινα.

Η Πάουλα Μπαντόσα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό το σχετικό απόσπασμα, από ένα μήνυμα που ανέφερε ότι είναι ασέβεια για το άθλημα να αποσύρεται από τους αγώνες, με την Ισπανίδα να ξεσπάει και να συνδυάζει μάλιστα την τοξικότητα των social media με την ψυχική υγεία των παικτών. «Για μένα η μόνη ασέβεια εδώ ήταν να ανοίγω τα social media και να διαβάζω μηνύματα σαν κι αυτό. Μετά παραπονιόμαστε όταν οι παίκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά δεν με εκπλήσσει καθόλου με την ποσότητα των ‘ειδικών’ που έχουμε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η 28χρονη.

🇪🇸 Paula Badosa’s response to a comment on social media after she retired one set into her second round match in Dubai against 🇺🇦 Elina Svitolina due to a leg injury. Well said Paula 👏 pic.twitter.com/oBjAvy6N6W — The First Serve (@TheFirstServeAU) February 18, 2026

Και πρόσθεσε: «Δεν έχεις ιδέα πως είναι να ζεις με έναν χρόνιο τραυματισμό και παρόλα αυτά να επιλέγεις να συνεχίζεις. Να ξυπνάς κάθε μέρα χωρίς να ξέρεις πως θα ανταποκριθεί το σώμα σου, να ψάχνεις για λύσεις, να παλεύεις για κάτι που αγαπάς και να τα δίνεις όλα ενώ είναι τόσο δύσκολο.

Πίστεψέ με, είμαι η πρώτη που υποφέρω από πόνο και έχω ατελείωτους εφιάλτες προσπαθώντας να βρω λύσεις κάθε μέρα. Και για μένα το να βγαίνω έξω στο γήπεδο το κάνει να αξίζει κάθε φορά. Γι’ αυτό και θα συνεχίσω να προσπαθώ. Επειδή έχει να κάνει με το να προσπαθείς και αυτό δεν θα αλλάξει. Πάντα θα προσπαθώ, μια φορά ακόμα.

Το κάνω αυτό για το πάθος μου και για τον εαυτό μου. Και αν έχω 1% πιθανότητα να τα καταφέρω, θα συνεχίσω να προσπαθώ. Έτσι το βλέπω και έτσι αντιλαμβάνομαι τη ζωή. Αν δεν σου αρέσει, δεν χρειάζεται να με ακολουθείς. Και με λύπη σου ανακοινώνω ότι δεν θα σταματήσω το τένις, θα συνεχίσεις να με βλέπεις για καιρό. Άλλαξε κανάλι».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα κορυφαίο όνομα του παγκοσμίου τένις δημοσιεύει τοξικά μηνύματα που δέχεται στα social media. Στο τέλος της περσινής σεζόν κάτι αντίστοιχο είχε κάνει η Μαρία Σάκκαρη, η οποία είχε ανεβάσει στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram screenshots από χυδαία μηνύματα που είχε δεχθεί. Μηνύματα που σοκάρουν σε κάθε υγιή πνευματικά άνθρωπο, που σέβεται τον συνάνθρωπό του και την ανθρώπινη υπόσταση.

Ο Φριτζ όταν είχε ερωτηθεί σχετικά είχε δηλώσει ότι αποφεύγει να μπει στα social media και να διαβάσει σχόλια μετά από ήττες, για να προστατεύσει τον εαυτό του και την ψυχική του υγεία, ενώ η Σβίατεκ είχε αναφερθεί στο διαδικτυακό μίσος που υπάρχει και μάλιστα είχε χαρακτηρίσει «αηδιαστικά» όσα συμβαίνουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η WTA και η ATP έχουν καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος και μάλιστα συνεργάζονται με οργανισμούς όπως η ITIA (Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας Τένις) για τα μηνύματα μίσους που δέχονται οι τενίστες και οι τενίστριες, ενώ υπάρχει και ειδικό πρόγραμμα για την παροχή υποστήριξης ψυχικής υγείας σε αθλητές και αθλήτριες.

Ωστόσο, φαίνεται ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι αρκετά για να περιορίσουν τις σχετικές επιθέσεις μέσω των social media, με τους τενίστες και τις τενίστριες να ζητούν αυστηρότερες πολιτικές εποπτείας για τον εντοπισμό και την τιμωρία όσων στέλνουν προσβλητικά μηνύματα. Κάποιοι, όπως η Ντάρια Κασάτκινα, έχουν περιορίσει τα σχόλια που δέχονται, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς τους. Η σωστή χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης φέρνει πιο κοντά τους θαυμαστές με τα ινδάλματά τους και πολλές φορές τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν μαζί τους, αλλά κάποιοι εκμεταλλεύονται τα social media για να επιτεθούν φραστικά στους αθλητές και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και σε ψυχική κακοποίηση.

Είναι εύκολο να πει κάποιος ότι οι αθλητές θα πρέπει να αγνοούν τα hate comments ή τα μηνύματα μίσους, που δέχονται, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. To τένις είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο και εξαντλητικό άθλημα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά (σ.σ ο Αντρέ Αγκάσι στην αυτοβιογραφία του είχε γράψει ότι το τένις είναι το πιο μοναχικό άθλημα), με τους παίκτες πλέον εκτός από τους αντιπάλους, να έχουν να αντιμετωπίσουν και τις επιθέσεις που δέχονται μέσω των social media. Επιθέσεις που γίνονται από ανώνυμα προφίλ, που κανείς δεν γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς.