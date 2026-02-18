sports betsson
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η τοξική λαίλαπα των social media σαρώνει το παγκόσμιο τένις (pics)
Άλλα Αθλήματα 18 Φεβρουαρίου 2026, 19:33

Η τοξική λαίλαπα των social media σαρώνει το παγκόσμιο τένις (pics)

Τενίστες και τενίστριες πέφτουν συνεχώς θύματα της τοξικότητας των social media – Το ξέσπασμα της Πάουλα Μπαντόσα.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Spotlight

Η ανωνυμία αλλά και η ευκολία που μπορεί να στείλει κάποιος ένα μήνυμα στα social media έχουν γιγαντώσει την τοξικότητα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες να δέχονται όλο και πιο συχνά υβριστικά ή υποτιμητικά μηνύματα. Τελευταίο θύμα της τοξικότητας των social media η Ισπανίδα, Πάουλα Μπαντόσα. Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά περνάει μια δύσκολη περίοδο, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει υποστεί αρκετούς τραυματισμούς, που την αναγκάζουν είτε να αποσυρθεί από τα παιχνίδια που συμμετέχει, είτε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό καιρό. Πριν από λίγες ώρες η 28χρονη τενίστρια, πρώην Νο. 2 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αναμέτρηση με την Ελίνα Σβιτόλινα, για τη φάση των «32» του τουρνουά του Ντουμπάι, λόγω τραυματισμού στο δεξί της πόδι.

Ένα ακόμα πρόβλημα για την Πάουλα Μπαντόσα, που αδυνατεί να βρει ρυθμό και αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματά της, με την Ισπανίδα να έχει πετύχει μόλις 3 νίκες σε 8 παιχνίδια στη φετινή σεζόν. Μια σεζόν, στη οποία η 28χρονη τενίστρια ευελπιστούσε να σταματήσουν οι τραυματισμοί, που πέρσι την κράτησαν εκτός για αρκετούς μήνες. Μάταια, όμως. Τα προβλήματα συνεχίζονται για την αθλήτρια από την Ιβηρική Χερσόνησο, που όπως είναι απόλυτα λογικό, οι τραυματισμοί έχουν επηρεάσει και την ψυχολογία της. Μια εύθραυστη ψυχολογία, που δέχεται ακόμα περισσότερα «χτυπήματα» μέσω των social media, με την Ισπανίδα τενίστρια να δημοσιεύει ένα από τα πολλά τοξικά μηνύματα που δέχθηκε μετά την απόσυρσή της από το πρόσφατο παιχνίδι με την Ελίνα Σβιτόλινα.

Η Πάουλα Μπαντόσα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό το σχετικό απόσπασμα, από ένα μήνυμα που ανέφερε ότι είναι ασέβεια για το άθλημα να αποσύρεται από τους αγώνες, με την Ισπανίδα να ξεσπάει και να συνδυάζει μάλιστα την τοξικότητα των social media με την ψυχική υγεία των παικτών. «Για μένα η μόνη ασέβεια εδώ ήταν να ανοίγω τα social media και να διαβάζω μηνύματα σαν κι αυτό. Μετά παραπονιόμαστε όταν οι παίκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά δεν με εκπλήσσει καθόλου με την ποσότητα των ‘ειδικών’ που έχουμε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η 28χρονη.

Και πρόσθεσε: «Δεν έχεις ιδέα πως είναι να ζεις με έναν χρόνιο τραυματισμό και παρόλα αυτά να επιλέγεις να συνεχίζεις. Να ξυπνάς κάθε μέρα χωρίς να ξέρεις πως θα ανταποκριθεί το σώμα σου, να ψάχνεις για λύσεις, να παλεύεις για κάτι που αγαπάς και να τα δίνεις όλα ενώ είναι τόσο δύσκολο.

Πίστεψέ με, είμαι η πρώτη που υποφέρω από πόνο και έχω ατελείωτους εφιάλτες προσπαθώντας να βρω λύσεις κάθε μέρα. Και για μένα το να βγαίνω έξω στο γήπεδο το κάνει να αξίζει κάθε φορά. Γι’ αυτό και θα συνεχίσω να προσπαθώ. Επειδή έχει να κάνει με το να προσπαθείς και αυτό δεν θα αλλάξει. Πάντα θα προσπαθώ, μια φορά ακόμα.

Το κάνω αυτό για το πάθος μου και για τον εαυτό μου. Και αν έχω 1% πιθανότητα να τα καταφέρω, θα συνεχίσω να προσπαθώ. Έτσι το βλέπω και έτσι αντιλαμβάνομαι τη ζωή. Αν δεν σου αρέσει, δεν χρειάζεται να με ακολουθείς. Και με λύπη σου ανακοινώνω ότι δεν θα σταματήσω το τένις, θα συνεχίσεις να με βλέπεις για καιρό. Άλλαξε κανάλι».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα κορυφαίο όνομα του παγκοσμίου τένις δημοσιεύει τοξικά μηνύματα που δέχεται στα social media. Στο τέλος της περσινής σεζόν κάτι αντίστοιχο είχε κάνει η Μαρία Σάκκαρη, η οποία είχε ανεβάσει στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram screenshots από χυδαία μηνύματα που είχε δεχθεί. Μηνύματα που σοκάρουν σε κάθε υγιή πνευματικά άνθρωπο, που σέβεται τον συνάνθρωπό του και την ανθρώπινη υπόσταση.

Ο Φριτζ όταν είχε ερωτηθεί σχετικά είχε δηλώσει ότι αποφεύγει να μπει στα social media και να διαβάσει σχόλια μετά από ήττες, για να προστατεύσει τον εαυτό του και την ψυχική του υγεία, ενώ η Σβίατεκ είχε αναφερθεί στο διαδικτυακό μίσος που υπάρχει και μάλιστα είχε χαρακτηρίσει «αηδιαστικά» όσα συμβαίνουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η WTA και η ATP έχουν καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος και μάλιστα συνεργάζονται με οργανισμούς όπως η ITIA (Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας Τένις) για τα μηνύματα μίσους που δέχονται οι τενίστες και οι τενίστριες, ενώ υπάρχει και ειδικό πρόγραμμα για την παροχή υποστήριξης ψυχικής υγείας σε αθλητές και αθλήτριες.

Ωστόσο, φαίνεται ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι αρκετά για να περιορίσουν τις σχετικές επιθέσεις μέσω των social media, με τους τενίστες και τις τενίστριες να ζητούν αυστηρότερες πολιτικές εποπτείας για τον εντοπισμό και την τιμωρία όσων στέλνουν προσβλητικά μηνύματα. Κάποιοι, όπως η Ντάρια Κασάτκινα, έχουν περιορίσει τα σχόλια που δέχονται, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς τους. Η σωστή χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης φέρνει πιο κοντά τους θαυμαστές με τα ινδάλματά τους και πολλές φορές τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν μαζί τους, αλλά κάποιοι εκμεταλλεύονται τα social media για να επιτεθούν φραστικά στους αθλητές και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και σε ψυχική κακοποίηση.

Είναι εύκολο να πει κάποιος ότι οι αθλητές θα πρέπει να αγνοούν τα hate comments ή τα μηνύματα μίσους, που δέχονται, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. To τένις είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο και εξαντλητικό άθλημα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά (σ.σ ο Αντρέ Αγκάσι στην αυτοβιογραφία του είχε γράψει ότι το τένις είναι το πιο μοναχικό άθλημα), με τους παίκτες πλέον εκτός από τους αντιπάλους, να έχουν να αντιμετωπίσουν και τις επιθέσεις που δέχονται μέσω των social media. Επιθέσεις που γίνονται από ανώνυμα προφίλ, που κανείς δεν γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς.

Headlines:
Business
ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά
Μπάσκετ 18.02.26

Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Η αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή εκτέλεσης της ποινής από τη ΔΕΑΒ απορρίφθηκε κι έτσι θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό οριστικά χωρίς τον κόσμο του.

Σύνταξη
LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Μύκονος Betsson για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
Europa League 18.02.26

Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»

Ο Ανδρέας Τεττέη εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Πλζεν και εμφανίστηκε σίγουρος πως οι πράσινοι θα δείξουν κάτι διαφορετικό στην αναμέτρηση.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»

O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Πλζεν αλλά και για την προσπάθεια που κάνει στους πράσινους, ώστε να αρχίσουν να διεκδικούν τίτλους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολωνία: Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
Συγκλονιστική υπόθεση 18.02.26

Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς στην Πολωνία

Ο Αντρέι Τζεζ, είναι ο πρώτος Πολωνός επίσκοπος που διώκεται από την ποινική δικαιοσύνη επειδή δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις δικαστικές αρχές για τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπρατταν κληρικοί

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες
Τύμπανα πολέμου 18.02.26

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες και ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές

Την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν την περικύκλωση του Ιράν, με το Axios να υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»
Φωτογραφίες 18.02.26

Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»

Τριάντα δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας του Σιάτλ δηλώνει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν αυτοκτονία και ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη

«Η συνύπαρξή μας στον τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
«Τα λουλούδια μαρτυρούν»
Music 18.02.26

«Τα λουλούδια μαρτυρούν»

Η Alcedo Folk Band παρουσιάζει μία ιδιαίτερη μουσικο-αφηγηματική παράσταση για τη θυσία και τη μνήμη των λουλουδιών

Σύνταξη
Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν
Νέα εξέλιξη 18.02.26

Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό

Σύνταξη
Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο
Κόσμος 18.02.26

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο

Η Γουαναχουάτο, όπου σημειώθηκε η επίθεση, είναι η πιο θανατηφόρα πολιτεία στο Μεξικό λόγω των πολέμων μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για τις ανθρωποκτονίες

Σύνταξη
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου
Συνεχίζεται η απεργία 18.02.26

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, καθώς η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Champions League 18.02.26

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Νιουκάστλ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο