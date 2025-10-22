sports betsson
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Η τοξικότητα, η πραγματικότητα και η επόμενη μέρα για τη Σάκκαρη (vids)
Άλλα Αθλήματα 22 Οκτωβρίου 2025 | 18:44

Τα προσβλητικά μηνύματα που δέχθηκε στα social media η Μαρία Σάκκαρη, οι φετινές της εμφανίσεις, όσα έχει προσφέρει στο ελληνικό τένις και η επόμενη μέρα.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η άνοδος των social media, η ανωνυμία και η ευκολία πλέον με την οποία μπορεί κάποιος να στείλει ένα μήνυμα σε κάποιον αθλητή ή αθλήτρια, έχει δημιουργήσει μια τοξικότητα άνευ προηγούμενου. Δεν είναι λίγοι οι τενίστες, αλλά και οι τενίστριες που τα τελευταία χρόνια έχουν ανεβάσει στα προφίλ τους υβριστικά μηνύματα που έχουν δεχθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μηνύματα, που πολλαπλασιάζονται μετά από ήττες. Τελευταία που το έκανε ήταν η Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια, λίγες ώρες μετά την ήττα από την Αννι Λέιλα Φερνάντες για τον πρώτο γύρο του τουρνουά του Τόκιο, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κάποια screenshots από χυδαία μηνύματα που δέχθηκε επειδή απλά έχασε από την Καναδή. Μηνύματα που σοκάρουν σε κάθε υγιή πνευματικά άνθρωπο, που σέβεται τον συνάνθρωπό του και την ανθρώπινη υπόσταση.

Μερικά από τα μηνύματα που ανέβασε η Μαρία:

Μηνύματα που στάλθηκαν σε μια αθλήτρια, που πάλεψε μέσα στο κορτ για περισσότερες 2 ώρες (2:02 χρόνος αγώνα). Έτρεξε ασταμάτητα και έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, άσχετα από το αποτέλεσμα (σ.σ ήττα 6-7 [5], 4-6). Δεν τα παράτησε ούτε στιγμή. Πάλεψε. Μόχθησε για κάθε πόντο. Έκανε την προσπάθειά της. Διεκδίκησε τις πιθανότητές της. Άφησε ότι είχε και δεν είχε μέσα στο κορτ. Για την ίδια. Για τον εαυτό της, για τον προπονητή της, για την ομάδα που την ακολουθεί σε κάθε τουρνουά, για τους ανθρώπους που την πιστεύουν.

YouTube thumbnail

Τα έδωσε όλα. Όμως, ηττήθηκε. Ηττήθηκε από μια τενίστρια, που είναι σε φόρμα και πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στην Οσάκα. Μία από τις κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο, που πριν από λίγα χρόνια είχε φτάσει στον τελικό του US Open. Μια εξαιρετική παίκτρια, που έχει κάνει πολύ σπουδαίες εμφανίσεις στην καριέρα της και έχει τεράστιες επιτυχίες στο παλμαρέ της τα τελευταία χρόνια.

Δεν έχει, όμως, τόσο μεγάλη σημασία από ποια τενίστρια ηττήθηκε η Μαρία. Αυτό που έχει σημασία είναι η τοξικότητα, που υπάρχει στον αθλητισμό λόγω των social media και ειδικά σε ατομικά αθλήματα, όπως είναι το τένις και οι αναρτήσεις της Σάκκαρη το αποδεικνύουν. Αναρτήσεις που γενούν πολλά ερωτήματα σχετικά με την ψυχική «ασφάλεια» των αθλητών και των αθλητριών στην εποχή που κυριαρχούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και κατά πόσο μπορούν να προστατευτούν από τέτοιου είδους χυδαία διαδικτυακά μηνύματα.

Η πραγματικότητα

Η Μαρία Σάκκαρη δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας της. Έχει πέσει στην παγκόσμια κατάταξη και από το Νο.3 που είχε βρεθεί κάποτε είναι πλέον στο Νο. 54. Η Ελληνίδα τενίστρια, μάλιστα, τις επόμενες εβδομάδες θα πέσει ακόμα περισσότερα στα WTA Rankings, καθώς όπως ενημέρωσε μέσω των social media, δεν θα αγωνιστεί σε άλλο τουρνουά μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, με τη Μαρία να δίνει ραντεβού για το 2026.

Αυτό σημαίνει ότι θα ολοκληρώσει το 2025 σε χειρότερη θέση από το Νο. 54 που βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Μια επίδοση που τη γυρίζει, τουλάχιστον, στο 2016, όπου είχε κλείσει τη χρονιά στο Νο. 89. Τα επόμενα χρόνια είχε χειρότερο year end το Νο.52 του 2017.

Αυτή είναι η αγωνιστική πραγματικότητα για τη φετινή σεζόν της Σάκκαρη. Το γνωρίσει η ίδια καλύτερα από όλους. Η ίδια στεναχωριέται περισσότερο από όλους όταν χάνει. Όταν δεν βγαίνουν στο κορτ όσα δουλεύει επί ώρες στις προπονήσεις με τον Βρετανό, Τόμι Χιλ. Όταν τα χτυπήματά της δεν αντικατοπτρίζουν την ποιότητά της. Όταν φεύγει από το κορτ χωρίς να χαμογελάει. Όμως, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει όσα έχει κάνει. Όσα έχει καταφέρει στην καριέρα της. Οσες φορές έκανε περήφανη ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Μαρία Σάκκαρη, μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, έφεραν το τένις στη χώρα μας και με τις σπουδαίες επιτυχίες τους το έβαλαν στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Τους έμαθαν τι είναι το forehand, τι είναι το backhand. Τους έκαναν να αγαπήσουν το άθλημα. Έκαναν τα παιδιά να ζητήσουν από τους γονείς τους να μάθουν τένις. Να τους γράψουν σε τένις κλαμπ.

YouTube thumbnail

Έβαλαν την Ελλάδα στον τενιστικό χάρτη και αυτό φαίνεται σε κάθε τουρνουά που γίνεται στην Αθήνα. Από την τεράστια προσέλευση κόσμου στους αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Davis Cup, όσο και από την μεγάλη προπώληση των εισιτηρίων για το 250άρι «Hellenic Championship», που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Μαρίας. Όσες ήττες και αν κάνει, δεν θα αλλάξει ποτέ και κανείς όσα έχει καταφέρει και όσα έχει προσφέρει για το ελληνικό τένις.

YouTube thumbnail

Η επόμενη μέρα

Η Μαρία καλείται να αφήσει πίσω της τις ατυχίες, τους τραυματισμούς και τις μέτριες εμφανίσεις που έκανε τα τελευταία χρόνια σε αρκετά τουρνουά και να δουλέψει για να ανεβάσει το επίπεδό της και να βρεθεί ξανά εκεί που ανήκει: Στην κορυφαία 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της WTA. Να είναι στο top-10 και να λογίζεται ξανά ως ένα από τα φαβορί στα τουρνουά που κατεβαίνει. Όπως γινόταν μέχρι πριν από περίπου δύο χρόνια.

YouTube thumbnail

Η off season θα τη βοηθήσει να ηρεμήσει. Να πάρει ανάσες. Να προπονηθεί χωρίς να έχει την πίεση των ταξιδιών, την πίεση των αγώνων. Να βελτιωθεί και να παρουσιαστεί το 2026 καλύτερη, αρχής γενομένης φυσικά από τα τουρνουά της Αυστραλίας. Η Μαρία Σάκκαρη έχει τις δυνατότητες για να βρεθεί και πάλι στο κορυφαίο επίπεδο. Το έχει αποδείξει.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ευρώπη

Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ευρώπη

Stream sports
Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»
CEV Champions League 22.10.25

Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, επικράτησε εύκολα στου Ρέντη της βελγικής Αστερίξ (3-0 σετ) και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του γυναικείου CEV Champions League

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν
Βόλεϊ 22.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπέβερεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού
Άλλα Αθλήματα 22.10.25

O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδονησίας έχει ξεκινήσει με τον αρχοντα των κρίκων να διεκδικεί το 5ο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»

«Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά!», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας ενόψει του τελικού στους κρίκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής.

Σύνταξη
Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορα στην καριέρα του, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
Η Πορτογαλία ονειρεύεται την επιστροφή της Formula 1: Το σχέδιο για το Estoril του 2028
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Η Πορτογαλία ονειρεύεται την επιστροφή της Formula 1: Το σχέδιο για το Estoril του 2028

Τριάντα χρόνια μετά τον τελευταίο αγώνα, ο ιστορικός πορτογαλικός αυτοκινητόδρομος ετοιμάζεται για αναγέννηση. Ο Δήμος του Cascais αποκτά το Estoril με στόχο να φιλοξενήσει τη Formula 1 το 2028 και τη MotoGP το 2027

Γεώργιος Μαζιάς
(Και) το ιταλικό βόλεϊ κατακτά τη Σαουδική Αραβία
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

(Και) το ιταλικό βόλεϊ κατακτά τη Σαουδική Αραβία

Για πρώτη φορά μια επίσημη διοργάνωση ιταλικού ομαδικού αθλήματος —πλην ποδοσφαίρου— βγαίνει εκτός Ευρώπης. Η ελίτ του ιταλικού βόλεϊ ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή, γράφοντας ιστορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός
Water Polo League 19.10.25

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη
Άλλα Αθλήματα 19.10.25

Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη

Από την απώλεια μαλλιών σε παιδική ηλικία μέχρι το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Olivia Apps έγινε σύμβολο αποδοχής, ανθεκτικότητας και ηγεσίας μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Αρκετές είναι οι συνομιλίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με τις Αρχές να αναμένουν το σύνολο των δεδομένων από την άρση απορρήτου.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 22.10.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»
CEV Champions League 22.10.25

Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, επικράτησε εύκολα στου Ρέντη της βελγικής Αστερίξ (3-0 σετ) και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του γυναικείου CEV Champions League

Σύνταξη
Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»
«Αναλογικός κόσμος» 22.10.25

Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι τόσο το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ όσο και η τεχνολογία φέρνουν τους κωμικούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»

Χρήστος Κόντης και Άνταμ Τσέριν μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των πράσινων στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Σύνταξη
Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 22.10.25

Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά – Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ
Από την ΑΑΔΕ 22.10.25

Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά - Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΓΔ ΣΔΟΕ

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ
Champions League 22.10.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 22.10.25

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης
Ύμνος 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης

Το Ζεϊμπέκικο, ένα από τα πολλά κομμάτια που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας κληροδότησε για να θυμόμαστε τις ρίζες μας είναι η ροκ κάθαρση μιας Ελλάδας με ψυχή ανθεκτικά λαϊκή -και προδομένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Δριμεία κριτική 22.10.25

Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαρακτήρισε «πετσοκομμένο, ελλιποβαρή και αναντίστοιχο προς τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας» τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Σύνταξη
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
Κόσμος 22.10.25

Και δεύτερη ληστεία σε γαλλικό μουσείο μετά το Λούβρο - Εκλεψαν πολύτιμα νομίσματα

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Energy Embargo for Palestine 22.10.25

Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

«Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε μια ακτιβίστρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν
Βόλεϊ 22.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπέβερεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει
Δήλωση στη Βουλή 22.10.25

Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Σύνταξη
Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες
Ανισότητες 22.10.25

Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες στην αγοραστική δύναμη τον μισθών. Πόσο έχουμε αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2009.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

