Η τοξικότητα, η πραγματικότητα και η επόμενη μέρα για τη Σάκκαρη (vids)

Η άνοδος των social media, η ανωνυμία και η ευκολία πλέον με την οποία μπορεί κάποιος να στείλει ένα μήνυμα σε κάποιον αθλητή ή αθλήτρια, έχει δημιουργήσει μια τοξικότητα άνευ προηγούμενου. Δεν είναι λίγοι οι τενίστες, αλλά και οι τενίστριες που τα τελευταία χρόνια έχουν ανεβάσει στα προφίλ τους υβριστικά μηνύματα που έχουν δεχθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μηνύματα, που πολλαπλασιάζονται μετά από ήττες. Τελευταία που το έκανε ήταν η Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια, λίγες ώρες μετά την ήττα από την Αννι Λέιλα Φερνάντες για τον πρώτο γύρο του τουρνουά του Τόκιο, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κάποια screenshots από χυδαία μηνύματα που δέχθηκε επειδή απλά έχασε από την Καναδή. Μηνύματα που σοκάρουν σε κάθε υγιή πνευματικά άνθρωπο, που σέβεται τον συνάνθρωπό του και την ανθρώπινη υπόσταση.

Μερικά από τα μηνύματα που ανέβασε η Μαρία:

Μηνύματα που στάλθηκαν σε μια αθλήτρια, που πάλεψε μέσα στο κορτ για περισσότερες 2 ώρες (2:02 χρόνος αγώνα). Έτρεξε ασταμάτητα και έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, άσχετα από το αποτέλεσμα (σ.σ ήττα 6-7 [5], 4-6). Δεν τα παράτησε ούτε στιγμή. Πάλεψε. Μόχθησε για κάθε πόντο. Έκανε την προσπάθειά της. Διεκδίκησε τις πιθανότητές της. Άφησε ότι είχε και δεν είχε μέσα στο κορτ. Για την ίδια. Για τον εαυτό της, για τον προπονητή της, για την ομάδα που την ακολουθεί σε κάθε τουρνουά, για τους ανθρώπους που την πιστεύουν.

Τα έδωσε όλα. Όμως, ηττήθηκε. Ηττήθηκε από μια τενίστρια, που είναι σε φόρμα και πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στην Οσάκα. Μία από τις κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο, που πριν από λίγα χρόνια είχε φτάσει στον τελικό του US Open. Μια εξαιρετική παίκτρια, που έχει κάνει πολύ σπουδαίες εμφανίσεις στην καριέρα της και έχει τεράστιες επιτυχίες στο παλμαρέ της τα τελευταία χρόνια.

Δεν έχει, όμως, τόσο μεγάλη σημασία από ποια τενίστρια ηττήθηκε η Μαρία. Αυτό που έχει σημασία είναι η τοξικότητα, που υπάρχει στον αθλητισμό λόγω των social media και ειδικά σε ατομικά αθλήματα, όπως είναι το τένις και οι αναρτήσεις της Σάκκαρη το αποδεικνύουν. Αναρτήσεις που γενούν πολλά ερωτήματα σχετικά με την ψυχική «ασφάλεια» των αθλητών και των αθλητριών στην εποχή που κυριαρχούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και κατά πόσο μπορούν να προστατευτούν από τέτοιου είδους χυδαία διαδικτυακά μηνύματα.

Η πραγματικότητα

Η Μαρία Σάκκαρη δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας της. Έχει πέσει στην παγκόσμια κατάταξη και από το Νο.3 που είχε βρεθεί κάποτε είναι πλέον στο Νο. 54. Η Ελληνίδα τενίστρια, μάλιστα, τις επόμενες εβδομάδες θα πέσει ακόμα περισσότερα στα WTA Rankings, καθώς όπως ενημέρωσε μέσω των social media, δεν θα αγωνιστεί σε άλλο τουρνουά μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, με τη Μαρία να δίνει ραντεβού για το 2026.

Αυτό σημαίνει ότι θα ολοκληρώσει το 2025 σε χειρότερη θέση από το Νο. 54 που βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Μια επίδοση που τη γυρίζει, τουλάχιστον, στο 2016, όπου είχε κλείσει τη χρονιά στο Νο. 89. Τα επόμενα χρόνια είχε χειρότερο year end το Νο.52 του 2017.

Αυτή είναι η αγωνιστική πραγματικότητα για τη φετινή σεζόν της Σάκκαρη. Το γνωρίσει η ίδια καλύτερα από όλους. Η ίδια στεναχωριέται περισσότερο από όλους όταν χάνει. Όταν δεν βγαίνουν στο κορτ όσα δουλεύει επί ώρες στις προπονήσεις με τον Βρετανό, Τόμι Χιλ. Όταν τα χτυπήματά της δεν αντικατοπτρίζουν την ποιότητά της. Όταν φεύγει από το κορτ χωρίς να χαμογελάει. Όμως, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει όσα έχει κάνει. Όσα έχει καταφέρει στην καριέρα της. Οσες φορές έκανε περήφανη ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Μαρία Σάκκαρη, μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, έφεραν το τένις στη χώρα μας και με τις σπουδαίες επιτυχίες τους το έβαλαν στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Τους έμαθαν τι είναι το forehand, τι είναι το backhand. Τους έκαναν να αγαπήσουν το άθλημα. Έκαναν τα παιδιά να ζητήσουν από τους γονείς τους να μάθουν τένις. Να τους γράψουν σε τένις κλαμπ.

Έβαλαν την Ελλάδα στον τενιστικό χάρτη και αυτό φαίνεται σε κάθε τουρνουά που γίνεται στην Αθήνα. Από την τεράστια προσέλευση κόσμου στους αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Davis Cup, όσο και από την μεγάλη προπώληση των εισιτηρίων για το 250άρι «Hellenic Championship», που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Μαρίας. Όσες ήττες και αν κάνει, δεν θα αλλάξει ποτέ και κανείς όσα έχει καταφέρει και όσα έχει προσφέρει για το ελληνικό τένις.

Η επόμενη μέρα

Η Μαρία καλείται να αφήσει πίσω της τις ατυχίες, τους τραυματισμούς και τις μέτριες εμφανίσεις που έκανε τα τελευταία χρόνια σε αρκετά τουρνουά και να δουλέψει για να ανεβάσει το επίπεδό της και να βρεθεί ξανά εκεί που ανήκει: Στην κορυφαία 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της WTA. Να είναι στο top-10 και να λογίζεται ξανά ως ένα από τα φαβορί στα τουρνουά που κατεβαίνει. Όπως γινόταν μέχρι πριν από περίπου δύο χρόνια.

Η off season θα τη βοηθήσει να ηρεμήσει. Να πάρει ανάσες. Να προπονηθεί χωρίς να έχει την πίεση των ταξιδιών, την πίεση των αγώνων. Να βελτιωθεί και να παρουσιαστεί το 2026 καλύτερη, αρχής γενομένης φυσικά από τα τουρνουά της Αυστραλίας. Η Μαρία Σάκκαρη έχει τις δυνατότητες για να βρεθεί και πάλι στο κορυφαίο επίπεδο. Το έχει αποδείξει.