Σάκκαρη: «Το πιο σημαντικό ήταν πως ήμουν θαρραλέα στο τέλος του τρίτου σετ» (vid)

Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μόντρεαλ προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη που επικράτησε της Κάρσον Μπρανστάιν με 2-1 σετ σε ένα δυναμικό παιχνίδι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τόνισε στις δηλώσεις της πως το πιο σημαντικό ήταν ότι παρέμεινε θαρραλέα στο τέλος, ενώ επαίνεσε την αντίπαλό της.

Sakkari after beating Carson Branstine in Montreal

“What did you especially like about your game tonight?”

Maria: “What I liked?”

“Yeah.”

Maria: “Not many things” 😂

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 29, 2025