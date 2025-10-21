Φερνάντες – Σάκκαρη 2-0: Ήττα και αποκλεισμός στο τουρνουά του Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Λέιλα Φερνάντες και αποχαιρέτησε το τουρνουά που γίνεται στο Τόκιο.

H Σάκκαρη πήρε το πρώτο game, με την Φερνάντες να απαντά και να κάνει το break στο game 3 με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να απαντάει παίρνοντας το προβάδισμα με 2-4.

Καλύτερη η Φερνάντες και πρόωρο αντίο για τη Σάκκαρη

Η Σάκκαρη μάλιστα έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του σετ, όταν προηγήθηκε με 2-5, όμως κάπου εκεί σταμάτησε να παίζει, επιτρέποντας στην Φερνάντες να πάρει τέσσερα σερί game.

Τελικά, η Ελληνίδα τενίστρια ισοφάρισε σε 6-6, στέλνοντας το σετ στο τάι μπρέικ, όπου προηγήθηκε με 0-4, όμως και πάλι η Φερνάντες έκανε το comeback και με 7-5, η Καναδή κατέκτησε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστριες ήταν κοντά μέχρι και το έκτο game, όταν η Καναδή έτρεξε ένα σερί 4-0 για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση.