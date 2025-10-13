Πρόωρα ολοκληρώθηκε η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στην Οσάκα της Ιαπωνίας και το τουρνουά WTA 250. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης με 2-1 σετ από την Αμερικανίδα Άσλιν Κρούγκερ, ενώ προηγήθηκε κατακτώντας το πρώτο σετ.

Η Σάκκαρη, νούμερο 55 στον κόσμο, ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, παίρνοντας break από τον πρώτο game, και υπερασπίστηκε το σερβίς της μέχρι το τέλος, ενώ «έσβησε» ένα break point της Κρούγκερ στο 6ο game, για να κάνει το 4-2. Στο αμέσως επόμενο game, απάντησε στο break point, και «έσπασε» ξανά την αντίπαλό της, για να κλείσει το πρώτο σετ με 6-2.

Η Κρούγκερ, νούμερο 48 στην παγκόσμια κατάταξη, έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο σετ, ανέβασε τον ρυθμό της και πήρε break στο πρώτο game που σέρβιρε η Σάκκαρη. Η Ελληνίδα βρέθηκε κοντά στο να πάρει πίσω το break στο 5ο game, ωστόσο η Κρούγκερ «έσβησε» δύο φορές την ευκαιρία της και κατέληξε να κλείνει το σετ με 6-3 για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο τελευταίο σετ, με την Σάκκαρη να σώζει 6 break point στο εναρκτήριο game του σετ, ωστόσο η Κρούγκερ «έσπασε» το σερβίς της 30χρονης στο αμέσως επόμενο game της για να προηγηθεί με 2-1. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση καθ’ όλη την υπόλοιπη διάρκεια του καθοριστικού σετ, και η 21χρονη Κρούγκερ ολοκλήρωσε την ανατροπή της με 6-4 στο τελευταίο σετ για το τελικό 2-1 και πήρε «εκδίκηση» για το παιχνίδι στο Πεκίνο λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όπου μετά από τρεις ώρες αγώνα, η Σάκκαρη αναδείχτηκε νικήτρια με 2-1.

Η Κρούγκερ «καθάρισε» τη Σάκκαρη

Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στην Οσάκα, η Κρούγκερ θα αντιμετωπίσει την Όλγα Ντανίλοβιτς. Για την Σάκκαρη, επόμενος σταθμός είναι το 500ρι του Τόκιο, με το οποίο θα ολοκληρώσει τη σεζόν της.