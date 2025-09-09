Αναβλήθηκε λόγω καιρού το ματς της Σάκκαρη με τη Ζακεμό
Η κακοκαιρία στη Γουαδαλαχάρα οδήγησε στην αναβολή του Σάκκαρη - Ζακεμό, με το παιχνίδι να αναμένεται να συνεχιστεί την Τετάρτη.
Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Έλσα Ζακεμό στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το βράδυ της Τρίτης, καθώς οι έντονες καιρικές συνθήκες στην πόλη του Μεξικού ανάγκασαν τους διοργανωτές να διακόψουν τον αγώνα.
Περίπου δύο ώρες μετά την προσωρινή διακοπή, ανακοινώθηκε πως το ματς θα μεταφερθεί για τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9). Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η συνέχεια θα δοθεί στο κεντρικό court ως δεύτερο παιχνίδι, μετά την αναμέτρηση της Ζεϊνέπ Σονμέζ με την Τατιάνα Μαρία.
🇲🇽 En el Guadalajara Open se suspendió el partido de María Sakkari.
Iba abajo 1-4 en el primer set… pero ojo: los grandes no se rinden por un mal arranque.
En los negocios pasa igual:
👉 Puedes empezar perdiendo,
👉 pero si ajustas estrategia y no te quiebras, puedes terminar… pic.twitter.com/HlWYcbJGet
— Oficina Virtual (@ZaragozaCN) September 9, 2025
Προηγείται η Γαλλίδα
Αυτό σημαίνει ότι η Σάκκαρη και η 22χρονη Γαλλίδα αναμένεται να επιστρέψουν στο γήπεδο περίπου στη 01:00 ώρα Ελλάδας. Μέχρι το σημείο της διακοπής, η Ζακεμό είχε το προβάδισμα με 4-1 στα games, έχοντας εκμεταλλευτεί δύο breaks.
#Zona3Deportes | ¡Se suspendió el juego por lluvia! 🌧️ 🎾
La actividad el #GDLOpen tuvo que ser suspendida por las lluvias en el Complejo de tenis.
La cuenta oficial informa que a las 21:00 horas se reanuda el juego entre María Sakkari y Elsa Jacquemot
📷 RRSS pic.twitter.com/ZdS13Kgjn8
— Zona3Deportes (@Zona3Deportes) September 9, 2025
