Άδοξος αποκλεισμός από το US Open για τη Σάκκαρη

Οι έως τώρα καλές εμφανίσεις και νίκες της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open δεν είχαν αντίκρυσμα. Στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του αμερικανικού grand slam, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εμφανίστηκε κατώτερη της περίστασης, έχασε εύκολα 2-0 σετ (6-1, 6-2) από την Μπάτριζ Μάια μέσα σε μόλις 70 λεπτά και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά. Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα της Σάκκαρη σε ισάριθμους αγώνες με τη Βραζιλιάνα που βρίσκεται στο Νο 22 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τα πολλά λάθη έκαναν τη διαφορά

Η σταθερότητα της Μάια σε αντίθεση με την βιαστική σε πολλές περιπτώσεις Σάκκαρη, ήταν το στοιχείο που της χάρισε τη νίκη, με τα πολλά ρίσκα της Ελληνίδας στο παιχνίδι να μην της «βγαίνουν». Σαν αποτέλεσμα, ήρθαν τα πολλά, 23 τον αριθμό, αβίαστα λάθη που φυσικά «καταδίκασαν» την 30χρονη πρωταθλήτριά μας.

Στο πρώτο σετ, η 29χρονη Μάϊα, κατάφερε να «σπάσει» δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη (Νο 64 στον κόσμο) και αφού προηγήθηκε με 3-1 και 5-1, πήρε εύκολα το προβάδισμα, μετά από 34 λεπτά. Ανάλογη ήταν η εικόνα του αγώνα και στο δεύτερο σετ, με την Βραζιλιάνα να κυριαρχεί και την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, ν’ αδυνατεί να βγάλει αντίδραση. Η Μάϊα έκανε ξανά δύο breaks, στο 5ο και στο 7ο game κι έφθασε άνετα στην επικράτηση με 6-2, μετά από 37 λεπτά αγώνα.

Beatriz Haddad Maia takes the first set from Maria Sakkari 6-1, thanks in part to points like this 👇 pic.twitter.com/mHLqHAfLCb — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

The 🇧🇷 made their presence known Saturday night in Armstrong to support Beatriz Haddad Maia! pic.twitter.com/1PqUqTuxjK — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

Στον τέταρτο γύρο του US Open όπου περνάει για δεύτερη σερί χρόνια, η Μάια θα αντιμετωπίσει την Αμάντα Ανισίμοβα. Για τη δε Σάκκαρη, επόμενο τουρνουά είναι το 500άρι της Γουαδαλαχάρα στις 8 Σεπτεμβρίου.