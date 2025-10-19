Η Σάκκαρη νίκησε τη Λάμενς και πέρασε στο κυρίως ταμπλό του Τόκιο (2-0)
Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 σετ τη Σούζαν Λάμενς και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Τόκιο.
Η Μαρία Σάκκαρη δεν… επηρεάστηκε από τη διακοπή και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στο Τόκιο.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 57 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στο πλαίσιο του 2ου και τελευταίου προκριματικού γύρου τη Σούζαν Λάμενς από την Ολλανδία (Νο 57) με 6-3, 6-3, ύστερα από αγώνα διάρκειας 90 λεπτών, και θα συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά με την επωνυμία «Toray Pan Pacific Open Tennis».
Διακοπή λόγω βροχής
Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας διεκόπη για περίπου δύο ώρες, στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, λόγω βροχόπτωσης, και συνεχίστηκε στο κεντρικό κορτ, το οποίο διέθετε οροφή.
Μετά την επανέναρξη του αγώνα η Σάκκαρη κατάφερε να κάνει break και να προηγηθεί 4-3 στο δεύτερο σετ. Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκτησε ψυχολογία, κατάφερε να πάρει και τα επόμενα δύο γκέιμ και να πανηγυρίσει τη νίκη-πρόκριση στο κυρίως ταμπλό.
