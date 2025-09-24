Κρούγκερ – Σάκκαρη 1-2: Πήρε το «θρίλερ» μετά από 3,5 ώρες η Ελληνίδα τενίστρια (vid)
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 7-5) της Άσλιν Κρούγκερ σε έναν αγώνα-μαραθώνιο και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του WTA 1000 του Πεκίνου.
Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο του WTA 1000 του Πεκίνου, επικρατώντας της Αμερικανίδας Άσλιν Κρούγκερ με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 7-5).
Το ματς ήταν ένας πραγματικός «μαραθώνιος», διάρκειας 3 ωρών και 29 λεπτών, με τις Κρούγκερ και Σάκκαρη να έχουν 7/17 και 8/17 break points αντίστοιχα, όμως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν συγκεντρωμένη στο φινάλε, παίρνοντας το 3ο σετ και το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Αξίζει να σημειωθεί πως η η Σάκκαρη τελείωσε τον αγώνα με 20 winners και 60 αβίαστα λάθη, αλλά στο τέλος δεν τα πλήρωσε καθώς η Κρούγκερ υπέπεσε σε 88 αβίαστα λάθη και οι 35 winners που είχε, δεν έφθασαν.
Grit, grind and Greek fire 🔥@mariasakkari‘s pick of the points in the tiebreaker that edged her over the line in the first set over Krueger.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/5ml82szOGg
— wta (@WTA) September 24, 2025
Η επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο την Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ.
Η καλύτερη πορεία της Ελληνίδας τενίστριας στο τουρνουά του Πεκίνου ήταν το 2023, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά
Τα σετ: 6-7, 7-6, 5-7
