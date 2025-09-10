sports betsson
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Σάκκαρη – Ζακεμό 0-2: Η Μαρία υπέστη βαριά ήττα και αποκλείστηκε στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα
Άλλα Αθλήματα 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σάκκαρη – Ζακεμό 0-2: Η Μαρία υπέστη βαριά ήττα και αποκλείστηκε στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε πολύ νωρίς στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα, καθώς ηττήθηκε με 6-2, 6-0 από τη Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό.

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε βαριά ήττα από την Γαλλίδα και Νο83 του κόσμου, Έλσα Ζακεμό με 6-2, 6-0 μένοντας εκτός συνέχειας από το 500άρι τουρνουά της Γουαδαλαχάρα. Τα πολλά λάθη (28-8), αλλά και το…ανορθόδοξο στυλ της Γαλλίδας δεν επέτρεψαν στη Σάκκαρη να βρει ρυθμό στην αναμέτρηση, με αποτέλεσμα να χαιρετήσει πρόωρα τη διοργάνωση στο Μεξικό.

Οι δύο τενίστριες επέστρεψαν στο κορτ τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9), μετά τη διακοπή λόγω της βροχής, με τη Ζακεμό να προηγείται με 4-1.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γαλλίδα έκανε το 5-1, η Σάκκαρη μείωσε αρχικά σε 5-2, αλλά δεν κατάφερε να κόψει τον ρυθμό της αντιπάλου της, με τη Ζακεμό να κλείνει το σετ 6-2.

Από εκεί και πέρα, στο 2ο σετ το ποσοστό στα περασμένα πρώτα σερβίς ανέβηκε για τη Σάκκαρη στο 89%. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία κέρδισε μόλις 6 πόντους πίσω από το σερβίς της.

Το 51% κερδισμένοι πόντοι πίσω από το πρώτο σερβίς (19/37) και το μόλις 35% στο δεύτερο (7/20) κόστισαν στη Σάκκαρη. Την ίδια ώρα η Ζακεμό με 88% περασμένα πρώτα σερβίς και 78% κερδισμένους πόντους (28/36) έκλεινε εύκολα τα δικά της service games.

Τα highlights στο ματς της Σάκκαρη

YouTube thumbnail

