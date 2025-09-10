Σάκκαρη – Ζακεμό 0-2: Η Μαρία υπέστη βαριά ήττα και αποκλείστηκε στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα
Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε πολύ νωρίς στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα, καθώς ηττήθηκε με 6-2, 6-0 από τη Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό.
Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε βαριά ήττα από την Γαλλίδα και Νο83 του κόσμου, Έλσα Ζακεμό με 6-2, 6-0 μένοντας εκτός συνέχειας από το 500άρι τουρνουά της Γουαδαλαχάρα. Τα πολλά λάθη (28-8), αλλά και το…ανορθόδοξο στυλ της Γαλλίδας δεν επέτρεψαν στη Σάκκαρη να βρει ρυθμό στην αναμέτρηση, με αποτέλεσμα να χαιρετήσει πρόωρα τη διοργάνωση στο Μεξικό.
Οι δύο τενίστριες επέστρεψαν στο κορτ τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9), μετά τη διακοπή λόγω της βροχής, με τη Ζακεμό να προηγείται με 4-1.
Dream debut in Guadalajara 💫
Elsa Jacquemot knocks out Sakkari 6-2, 6-0 to move into round two.#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/MEiG9mO7AI
— wta (@WTA) September 9, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως η Γαλλίδα έκανε το 5-1, η Σάκκαρη μείωσε αρχικά σε 5-2, αλλά δεν κατάφερε να κόψει τον ρυθμό της αντιπάλου της, με τη Ζακεμό να κλείνει το σετ 6-2.
Από εκεί και πέρα, στο 2ο σετ το ποσοστό στα περασμένα πρώτα σερβίς ανέβηκε για τη Σάκκαρη στο 89%. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία κέρδισε μόλις 6 πόντους πίσω από το σερβίς της.
Το 51% κερδισμένοι πόντοι πίσω από το πρώτο σερβίς (19/37) και το μόλις 35% στο δεύτερο (7/20) κόστισαν στη Σάκκαρη. Την ίδια ώρα η Ζακεμό με 88% περασμένα πρώτα σερβίς και 78% κερδισμένους πόντους (28/36) έκλεινε εύκολα τα δικά της service games.
Τα highlights στο ματς της Σάκκαρη
- Η αρχηγική εμφάνιση του Παπανικολάου κόντρα στη Λιθουανία (vid)
- Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό
- Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4
- Ρονάλντο, ο μύθος: Ένα ακόμη ρεκόρ σκοραρίσματος για τον CR7 (pics)
- Ο Παυλίδης και το «όχι» της Μπενφίκα σε πρόταση 50 εκατ. ευρώ
- Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε… τάιμ άουτ στη συναυλία του για να δει την Εθνική στο Eurobasket: «Εντάξει, νικήσαμε» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις