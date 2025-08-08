sports betsson
08.08.2025 | 21:07
Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)
Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)

Η Πάουλα Μπαντόσα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν. Μια αυτοκριτική, για τις λανθασμένες επιλογές, που την έκαναν όμως πιο δυνατή, πιο συνειδητοποιημένη και πιο σοφή.

Σάββας Λιαμίρας
Δύσκολη περίοδος για την Πάουλα Μπαντόσα. Μέτριες έως απογοητευτικές εμφανίσεις στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, με εξαίρεση το Αυστραλιανό Όπεν στις αρχές του 2025. Τραυματισμός στη μέση, που την ανάγκασε να αποσυρθεί από το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε (σ.σ αγώνας επίδειξης στην Ουέλβα απέναντι στην συμπατριώτισσά της, Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο) και να χάσει τα επόμενα τουρνουά σε Μόντρεαλ και Σινσινάτι.

Χωρισμός με τον Στέφανο Τσιτσιπά, λίγο πριν το Γουίμπλεντον και μοιραία απόσυρση της συμμετοχής τους από το μεικτό διπλό του US Open, με την Μπαντόσα να κατεβαίνει τελικά με παρτενέρ τον Βρετανό, Τζακ Ντρέιπερ, Νο. 5 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Στιγμές που επηρέασαν ψυχολογικά την Πάουλα, με την Ισπανίδα, Νο. 12 στη WTA, να σπάει τη σιωπή της μέσω social media και να ανεβάζει ένα συγκινητικό μήνυμα για όσα έζησε το τελευταίο διάστημα, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν.

Η ζωή της Μπαντόσα, μέσα από τα μάτια της Πάουλα. Ένα μήνυμα αυτοκριτικής, αλλά και λύτρωσης, αφού όπως γράφει χαρακτηριστικά, μέσα από τις αποτυχίες, τις λάθος επιλογές και τις δυσκολίες, βγήκε πιο δυνατή. «Κάθε λάθος που έκανα, με βοήθησε να κατανοήσω ποια είμαι και ποια δεν είμαι. Και ενώ κάποτε φοβόμουν αυτά τα λάθη, τώρα τα βλέπω σαν μερικούς από τους μεγαλύτερους δασκάλους μου», αναφέρει η Ισπανίδα τενίστρια.

Ένα μήνυμα που δίνει πρώτα από όλα δύναμη στην ίδια. Να σταθεί ξανά στα πόδια της.  «Δεν είμαι περήφανη για κάθε στιγμή του παρελθόντος μου, αλλά είμαι περήφανη για τον άνθρωπο που δημιούργησαν αυτές οι στιγμές. Ο άνθρωπος που είμαι σήμερα είναι πιο ανθεκτικός, πιο συνειδητοποιημένος και πιο προσγειωμένος. Πιο δυνατή, πιο σοφή και έτοιμη να εξελιχθώ», καταλήγει η 27χρονη πρωταθλήτρια, που είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της όσα έγιναν και να κοιτάξει το μέλλον. Το μέλλον της. Αγωνιστικά και προσωπικά.

Αναλυτικά το μήνυμα της Πάουλα Μπαντόσα:

«Δεν με έχτισαν οι εύκολες μέρες.

Με διαμόρφωσαν οι στιγμές που με τσάκισαν, οι επιλογές που δεν πήγαν όπως τις είχα σχεδιάσει, και οι φορές που δεν κατάφερα να είμαι ο άνθρωπος που ήθελα να είμαι.

Οι αποτυχίες μου δεν ήταν σημάδι αδυναμίας ήταν απαραίτητα κεφάλαια σε μια ιστορία που ακόμα γράφεται. Η αποτυχία μού δίδαξε όσα η επιτυχία ποτέ δεν θα μπορούσε.

Με ταπείνωσε. Με ανάγκασε να κοιτάξω μέσα μου, να κάνω δύσκολες ερωτήσεις, να ξαναχτίσω με περισσότερη σαφήνεια. Κάθε λάθος που έκανα, με βοήθησε να κατανοήσω ποια είμαι και ποια δεν είμαι. Και ενώ κάποτε φοβόμουν αυτά τα λάθη, τώρα τα βλέπω σαν μερικούς από τους μεγαλύτερους δασκάλους μου.

Υπήρξαν στιγμές που πίστεψα πως τα είχα χάσει όλα. Την κατεύθυνσή μου, την αυτοπεποίθησή μου, την αίσθηση της αξίας μου. Αλλά κοιτώντας πίσω, καταλαβαίνω ότι απλά έχασα αυτά που πια δεν με εξυπηρετούσαν. Κάθε απώλεια άνοιγε χώρο για ανάπτυξη. Κάθε κλειστή πόρτα με κατηύθυνε προς μια καλύτερη.

Δεν είμαι περήφανη για κάθε στιγμή του παρελθόντος μου, αλλά είμαι περήφανη για τον άνθρωπο που δημιούργησαν αυτές οι στιγμές. Ο άνθρωπος που είμαι σήμερα είναι πιο ανθεκτικός, πιο συνειδητοποιημένος και πιο προσγειωμένος εξαιτίας όλων όσων επέζησα και έμαθα.

Δεν τρέχω πια μακριά από την αποτυχία. Την σέβομαι, γιατί είναι ο λόγος που στέκομαι εδώ. Πιο δυνατή, πιο σοφή και έτοιμη να εξελιχθώ».

Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Γιώργος Νοικοκύρης
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Γιώργος Μαζιάς
Μαξιμιλιάνο Καβάνα: Ο «μάγος» της πάσας στον Ολυμπιακό (vids)
Μαξιμιλιάνο Καβάνα: Ο «μάγος» της πάσας στον Ολυμπιακό (vids)

Σύνταξη
Τεντόγλου: Κατέκτησε τον 8ο τίτλο του στην Ελλάδα, με μόνο δύο προσπάθειες στον τελικό του μήκους (vids)
Τεντόγλου: Κατέκτησε τον 8ο τίτλο του στην Ελλάδα, με μόνο δύο προσπάθειες (vids)

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Γιώργος Νοικοκύρης
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Αρχοντία Κάτσουρα
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»
Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά – «Δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ»
Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ

Σύνταξη
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα

Σύνταξη
Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»
Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Σύνταξη
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

Λουκάς Καρνής
Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)
Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Σύνταξη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
