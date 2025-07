Η απουσία των Tsitsidosa από το US Open, η απογοήτευση των διοργανωτών και το μήνυμα του Στέφανου (pics)

Αλλιώς τα περίμεναν στο US Open και αλλιώς τους ήρθαν. Ο χωρισμός του Στέφανου Τσιτσιπά με την Πάουλα Μπαντόσα έφερε και την απόσυρση του ζευγαριού από το μικτό διπλό, όπου ο Ελληνας τενίστας με την Ισπανίδα ήταν τα βασικά πρόσωπα της προωθητικής καμπάνιας των διοργανωτών.

«Μπαντόσα και Τσιτσιπάς θα βγουν ραντεβού στο μικτό διπλό του US Open», ανέφερε μεταξύ άλλων το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα του US Open, με τους Αμερικανούς να προωθούν τo event μέσω της σχέσης του Τσιτσιπά με την Μπαντόσα. «Το ελληνοϊσπανικό δίδυμο ευελπιστεί να μεταφέρει στο κορτ τη σχέση του και να την πάει σε άλλο επίπεδο, κερδίζοντας τον τίτλο στο μικτό διπλό του US Open», έγραφαν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.

Ενα κείμενο που ανέβηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του τέταρτου και τελευταίου χρονικά Grand Slam της φετινής σεζόν στις 26 Ιουνίου. Λίγες ημέρες πριν το Γουίμπλεντον, όπου είχαμε τον χωρισμό του Στέφανου Τσιτσιπά με την Πάουλα Μπαντόσα. Μια σχέση που κράταγε από το 2023, όταν ο Ελληνας τενίστας κατάφερε να γοητεύσει την Ισπανίδα καλλονή.

Μια σχέση στην οποία είχε επενδύσει συναισθηματικά ο συμπατριώτης μας, ο οποίος σε δηλώσεις που είχε κάνει τον Μάιο εξέφραζε ανοιχτά την αγάπη του για την Μπαντόσα. «Η μεγαλύτερη αγάπη που έχω νιώσει στα 26 χρόνια ζωής μου», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο Στέφανος.

Η Μπαντόσα του έδινε χαρά στην καθημερινότητά του, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. «Νιώθω ευγνωμοσύνη. Για το πώς μπήκε στη ζωή μου, για τη δύναμη και τη γαλήνη που φέρνει. Είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει. Μου δίνει και μου προσφέρει χαρά στην καθημερινότητα μου», είχε δηλώσει ερωτηθείς για το τι νιώθει όταν βλέπει την Πάουλα.

Η σχέση τους ολοκληρώθηκε λίγο πριν το Γουίμπλεντον και ο χωρισμός τους έγινε γνωστός κατά τη διάρκεια του βρετανικού Grand Slam, χωρίς, όμως, οι σχετικές φήμες να επιβεβαιώνονται είτε από τον Στέφανο Τσιτσιπά είτε από την Πάουλα Μπαντόσα.

Από ότι φαίνεται, ωστόσο, ο χωρισμός τους είναι οριστικός και επιβεβαιώνεται από το US Open, με τη λίστα του μικτού διπλού που ανακοινώθηκε σήμερα να μην περιλαμβάνει το ελληνοϊσπανικό ζευγάρι, στο οποίο είχαν ποντάρει πολλά οι διοργανωτές. Μέσα σε όλα αυτά, ο Τσιτσιπάς έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό του με την Ισπανίδα. «Θέλεις να καταστρέψεις έναν άντρα; Γέλα με τις προθέσεις του», έγραψε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Ελληνας τενίστας, ο οποίος τον Ιούνιο δήλωνε ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στο μικτό διπλό με την Μπαντόσα.

You want to destroy a man? Laugh at his purpose. Question his mission.

Τα πράγματα, όμως, πλέον είναι διαφορετικά και όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες ανάγκασαν το ζευγάρι να αποσύρει τη συμμετοχή του από το US Open.

