Γιορτή σήμερα 27 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 27 Απριλίου 2026, 00:07

Γιορτή σήμερα 27 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα; Δείτε αναλυτικά ποιοι γιορτάζουν σύμφωνα με το Εορτολόγιο.

Μαρίνα Κουτσούμπα
ΕπιμέλειαΜαρίνα Κουτσούμπα
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Η σημερινή ημέρα στο εορτολόγιο μπορεί να μην περιλαμβάνει κάποιο από τα πολύ γνωστά ονόματα, ωστόσο η Εκκλησία τιμά τη μνήμη ενός πολύ σημαντικού προσώπου της πρώτης χριστιανικής περιόδου. Αν αναρωτιέστε για τη γιορτή σήμερα, δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ημέρας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο, για σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να γιορτάζει.

Ωστόσο, είναι μια εξαιρετική αφορμή για να ανακαλύψουμε την ιστορία του Αγίου που τιμάται σήμερα και να δούμε αν κάποιοι φίλοι μας με σπάνια ονόματα έχουν την ονομαστική τους εορτή.

Ο Άγιος της ημέρας: Ιερομάρτυρας Συμεών, Επίσκοπος Ιεροσολύμων

Στις 27 Απριλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Συμεών, ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική μορφή των πρώτων αιώνων.

Η συγγένεια με τον Κύριο: Ο Συμεών θεωρείται «αδελφόθεος», καθώς ήταν γιος του Κλωπά, αδελφού του Ιωσήφ του Μνήστορος.

Η διαδοχή: Μετά το μαρτύριο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο Συμεών εξελέγη ομόφωνα δεύτερος Επίσκοπος Ιεροσολύμων.

Το μαρτύριο: Σε πολύ προχωρημένη ηλικία (λέγεται ότι ήταν 120 ετών), συνελήφθη επί αυτοκράτορα Τραϊανού. Παρά το γήρας του, υπέμεινε με απίστευτη καρτερία βασανιστήρια πολλών ημερών και τελικά πέθανε πάνω στον σταυρό, σφραγίζοντας την πίστη του με το αίμα του.

Ναυτιλία
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Wall Street
Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

Live 26.04.26

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Σύνταξη
Ελλάδα 26.04.26

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα 26.04.26

Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου - Το ψέμα που είπε στις Αρχές

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Σύνταξη
Ελλάδα 26.04.26

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων

«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ελλάδα 26.04.26

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
3 μήνες μετά 26.04.26

«Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» - Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς της Αν. Αττικής, περιμένουν τις αποζημιώσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Σύνταξη
Κεφαλονιά 26.04.26

Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της - Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Πανικός 26.04.26

Χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος»: Άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης

Πανικός και υλικές ζημιές προκλήθηκαν στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο, ενεργοποιώντας το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που πλημμύρισε το σαλόνι με νερό.

Σύνταξη
Ελλάδα 26.04.26

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Σύνταξη
Ελλάδα 26.04.26

Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Σύνταξη
Δυτική Οχθη 27.04.26

Πρώτη η Φάταχ του προέδρου Αμπάς στις δημοτικές εκλογές

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Τερματοφύλακας στην Ισπανία γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κόσμος 26.04.26

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, την Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Σύνταξη
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Σύνταξη
Live 26.04.26

Ελλάδα 26.04.26

Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποδόσφαιρο 26.04.26

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κόσμος 26.04.26

Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Γιουβέντους για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
On Field 26.04.26

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εκτιμήσεις 26.04.26

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

