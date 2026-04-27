Γιορτή σήμερα 27 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα; Δείτε αναλυτικά ποιοι γιορτάζουν σύμφωνα με το Εορτολόγιο.
Η σημερινή ημέρα στο εορτολόγιο μπορεί να μην περιλαμβάνει κάποιο από τα πολύ γνωστά ονόματα, ωστόσο η Εκκλησία τιμά τη μνήμη ενός πολύ σημαντικού προσώπου της πρώτης χριστιανικής περιόδου. Αν αναρωτιέστε για τη γιορτή σήμερα, δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ημέρας.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;
Σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο, για σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να γιορτάζει.
Ωστόσο, είναι μια εξαιρετική αφορμή για να ανακαλύψουμε την ιστορία του Αγίου που τιμάται σήμερα και να δούμε αν κάποιοι φίλοι μας με σπάνια ονόματα έχουν την ονομαστική τους εορτή.
Ο Άγιος της ημέρας: Ιερομάρτυρας Συμεών, Επίσκοπος Ιεροσολύμων
Στις 27 Απριλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Συμεών, ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική μορφή των πρώτων αιώνων.
Η συγγένεια με τον Κύριο: Ο Συμεών θεωρείται «αδελφόθεος», καθώς ήταν γιος του Κλωπά, αδελφού του Ιωσήφ του Μνήστορος.
Η διαδοχή: Μετά το μαρτύριο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο Συμεών εξελέγη ομόφωνα δεύτερος Επίσκοπος Ιεροσολύμων.
Το μαρτύριο: Σε πολύ προχωρημένη ηλικία (λέγεται ότι ήταν 120 ετών), συνελήφθη επί αυτοκράτορα Τραϊανού. Παρά το γήρας του, υπέμεινε με απίστευτη καρτερία βασανιστήρια πολλών ημερών και τελικά πέθανε πάνω στον σταυρό, σφραγίζοντας την πίστη του με το αίμα του.
