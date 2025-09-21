Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (21/9, 21.00) για την 4η αγωνιστική της Super League, στο πρώτο μεγάλο ματς της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι «πράσινοι» γύρισαν σελίδα μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια και θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θέλου να διατηρήσουν το απόλυτο και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι θα έχουν για πρώτη φορά τον Χρήστο Κόντη στην άκρη του πάγκου τους, με τον Έλληνα τεχνικό να δίνει βάση στην τακτική στις προπονήσεις που πρόλαβε να κάνει πριν από το ντέμπι.

Στην αποστολή που ανακοίνωσε, ο Φακούντο Πελίστρι έμεινε εκτός, καθώς έκανε και πάλι ατομικό πρόγραμμα, βγαίνοντας ουσιαστικά νοκ-άουτ από το μεγάλο παιχνίδι. Οι υπόλοιποι που μετέχουν σε αυτή είναι οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος».

Στην αντίπερα όχθη, ο νταμπλούχος Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του, με τους Ζέλσον Μαρτίνς, Ρομάν Γιάρεμτσουκ και Ροντινέι να είναι αυτοί που απουσιάζουν από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ. Οι δύο πρώτοι ήταν σίγουρο ότι θα χάσουν το ντέρμπι στη Λεωφόρο, αλλά ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα πρόβλημα τραυματισμού κρίθηκε ότι δεν ήταν στο 100% και έτσι τέθηκε και αυτός εκτός.

Αναλυτικά την αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι και Ελ Κααμπί.

ΑΕΛ – ΑΕΚ: Δύσκολη έξοδος για την Ένωση

Nωρίτερα στις 17.30 η ΑΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ στη Λάρισα με τους γηπεδούχους να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν και τους φιλοξενούμενους να θέλουν να συνεχίσουν με το απόλυτο στο πρωτάθλημα.

Μετά την ήττα στην Τούμπα την πρώτη αγωνιστική, η Λάρισα παραμένει μεν αήττητη, με δύο σερί ισοπαλίες με Κηφισιά στη Λάρισα και Αστέρα στην Τρίπολη, όμως «γκέλα» ήταν το μεσοβδόμαδο 2-2 με τη Μαρκό για το Κύπελλο.

Η αποστολή που επέλεξε ο Πετράκης αποτελείται από τους εξής: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Βαρσάμης, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Ουάρντα, Πασάς και Γκαράτε.