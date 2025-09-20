Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (pic)
Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο - Εκτός έμειναν οι Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (21/9, 21:00) για την 4η αγωνιστική της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος της προπόνησης να ανακοινώνει την «ερυθρόλευκη» αποστολή.
Από αυτή απουσιάζουν οι Ζέλσον Μαρτίνς, Ρομάν Γιάρεμτσουκ και Ροντινέι. Οι δύο πρώτοι ήταν σίγουρο ότι θα χάσουν το ντέρμπι στη Λεωφόρο, αλλά ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα πρόβλημα τραυματισμού κρίθηκε ότι δεν ήταν στο 100% και έτσι τέθηκε και αυτός εκτός αποστολής για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά την αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι και Ελ Κααμπί.
Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:
#PAOOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/IKZ6lisj16
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 20, 2025
Ο Ολυμπιακός, που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα με 3/3 νίκες (σ.σ κέρδισε Αστέρα, Βόλο και Πανσερραϊκό), θέλει το διπλό στη Λεωφόρο, που θα τον βοηθήσει να κάνει το 4/4 και θα του δώσει αυτοπεποίθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.
Ενα διπλό που θέλουν φυσικά και για λόγου γοήτρου, καθώς αντιμετωπίζουν τον… αιώνιο εχθρό τους και ενδεχόμενη νίκη θα γεμίσει με χαρά και περηφάνια τον κόσμο του συλλόγου.
