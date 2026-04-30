Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ

«Οι γιατροί βιώνουν υποστελέχωση, επαγγελματική εξάντληση, απαξίωση, αναντιστοιχία αμοιβής και ευθύνης. Προτεραιότητες μας είναι οι μεταρρυθμίσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα, με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας, η αντιμετώπιση του ιατρικού burnout μέσω ουσιαστικής αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κι η αύξηση των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ. Όπως εξάλλου κι η κατάργηση του άδικου, οικονομικά ασφυκτικού, clawback (σ.σ. αυτόματη επιστροφή φαρμακευτικής δαπάνης)».

Αυτές οι καταγγελίες κι οι «στόχοι» μνημονεύονται στην ιδρυτική διακήρυξη –που παρουσιάζει το in – της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που θα συμμετάσχει στις επερχόμενες εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο σχετικό κείμενο της παράταξης, στην οποία συμμετέχουν πολλοί σημαντικοί κι έμπειροι ιατροί:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι Το ιατρικό επάγγελμα δοκιμάζεται. Το ΕΣΥ αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Εν όψει των εκλογών στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) τον Ιούνιο 2026 προχωρούμε στην δημιουργία της συνδικαλιστικής παράταξης ‘ΕΝΕΡΓΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ’. Κύριος λόγος που οδήγησε στην απόφασή μας είναι η εμφανής ανάγκη για ουσιαστικότερη εκπροσώπηση του Συλλόγου μας, από ενεργούς μάχιμους γιατρούς που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή τόσο στην Δημόσια υγεία όσο και στον χώρο της Ιδιωτικής Ιατρικής.

Γιατρούς πού βιώνουν εκ των έσω τα προβλήματα – υποστελέχωση, επαγγελματική εξάντληση, απαξίωση, αναντιστοιχία αμοιβής και ευθύνης – και διαθέτουν τόσο την επιστημονική όσο και την διοικητική εμπειρία να τα αναδείξουν και να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις».

«Ο ΙΣΑ δεν μπορεί να συνεχίσει την ίδια πορεία πού χαρακτηρίζεται από εμφανή αδυναμία παρέμβασης σε κρίσιμα ζητήματα πού απασχολούν τον ιατρικό κόσμο, αφού η σημερινή ηγεσία του έχει δώσει προτεραιότητα στην επικοινωνιακή διαχείριση με έντονη προσωπική προβολή, δηλώσεις και δελτία τύπου, χωρίς οργανωμένη στρατηγική διαλόγου και πίεσης. Έχει έλθει η στιγμή ο ΙΣΑ όχι μόνο να διεκδικήσει τον ρόλο του ως επίσημου σύμβουλου τής Πολιτείας σε θέματα υγείας, αλλά και να λειτουργήσει ως θεσμός» σημειώνουν.

«Με νομιμότητα, διαφάνεια, αμεροληψία, ανεξαρτησία, λογοδοσία. Η παράταξη ‘ΕΝΕΡΓΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ’ είναι ανεξάρτητη, ακηδεμόνευτη και υπερκομματική. Δεν εκπροσωπεί μηχανισμούς. Δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Αντλούμε τις ιδέες μας και τις αξίες μας από όλο το φάσμα της δημιουργικής μεταρρυθμιστικής μετριοπαθούς κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς. Υπερβαίνουμε ιδεολογικές αγκυλώσεις και ξεπερασμένες αντιπαραθέσεις.

Βασικές αρχές μας:

• Ενότητα του ιατρικού σώματος πέρα από κομματικές γραμμές

• Αξιοκρατία

• Διασφάλιση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας κάθε ιατρού

• Στήριξη των νέων ιατρών και ανάσχεση της μετανάστευσής τους στο εξωτερικό

• Συνεργασία με την Πολιτεία με τεκμηριωμένες προτάσεις

• Διαφάνεια και λογοδοσία στην λειτουργία του ΙΣΑ

Οι προτεραιότητες μας:

• Μεταρρυθμίσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα, με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας

• Αντιμετώπιση του ιατρικού burnout μέσω ουσιαστικής αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

• Αύξηση των αποδοχών των ιατρών τού ΕΣΥ

• Αναβάθμιση των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα και ρεαλιστική κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων

• Κατάργηση του άδικου, οικονομικά ασφυκτικού, clawback

• Συνεχής εκπαίδευση και επιστημονική εξέλιξη των ιατρών

• Απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων της Ιατρικής Δεοντολογίας

«Καλούμε όλους τούς συναδέλφους που πιστεύουν στην μετριοπάθεια και την σύνθεση, που δεν συμβιβάζονται με την στασιμότητα, να συμπορευτούν μαζί μας. Για έναν ΙΣΑ πού ενώνει, είναι ανοιχτός σε όλους, προτείνει με ευθύνη, γνώση και εμπειρία, και διεκδικεί με αποφασιστικότητα και όραμα» καταλήγει η ανακοίνωση.