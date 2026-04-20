newspaper
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΣΥ: Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα
Ελλάδα 20 Απριλίου 2026, 06:00

Δήμοι και περιφέρειες προσφεύγουν σε τακτικές ενίσχυσης των γιατρών για να καλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις στο ΕΣΥ - Μέχρι και 1.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν στέγη

Μάρθα Καϊτανίδη
A
A
Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Spotlight

Με το «καρότο» γενναίων επιδομάτων – από οικονομικά μπόνους έως πλήρη κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ –, δήμοι και περιφέρειες της νησιωτικής χώρας επιστρατεύουν κάθε μέσο για να προσελκύσουν τους πολυπόθητους γιατρούς. Κάπως έτσι, το καλοκαίρι του 2026 αναδεικνύεται στο πιο «γενναιόδωρο» μέχρι σήμερα, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως ένα ιδιότυπο crash test για το κατά πόσο τα πακέτα παροχών αρκούν, ώστε να κάμψουν τις αντιστάσεις των λειτουργών του Ιπποκράτη και να καλύψουν τις χρόνιες – και διαχρονικές – ελλείψεις του συστήματος.

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παρέχει μηνιαίο επίδομα ύψους 450 ευρώ, ενώ ο δήμος διαθέτει δωρεάν πέντε κατοικίες

Πάντως, η πληθώρα των προσφερόμενων πακέτων θυμίζει πλέον πλειοδοτικό διαγωνισμό κινήτρων, κατά τον οποίο κάθε νησί επιχειρεί να γίνει πιο ελκυστικό από το άλλο. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Πολυδύναμου Ιατρείου Οινουσσών, το οποίο προσφέρει χρηματική αποζημίωση ύψους 200 ευρώ τον μήνα (ή 300 ευρώ εάν δεν εξασφαλίζεται κατάλυμα), δωρεάν στέγαση σε κατοικία με δύο υπνοδωμάτια, πλήρη οικοσκευή και σύνδεση στο Διαδίκτυο, καθημερινή σίτιση (τρία γεύματα) στο Οικοτροφείο του νησιού – πλην της θερινής περιόδου – καθώς και πλήρη κάλυψη των εξόδων για την καθημερινή μετακίνηση από και προς τη Χίο. Στα επιπλέον μπόνους, δε, περιλαμβάνεται ακόμη και δικαίωμα προτεραιότητας στη λίστα εγγραφής για ειδικότητα.

Εξίσου… γαλαντόμα εμφανίζεται η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, με στόχο την κάλυψη των μόνιμων αναγκών στο Περιφερειακό Ιατρείο Ιου. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει μηνιαίο επίδομα ύψους 450 ευρώ, ενώ ο δήμος διαθέτει δωρεάν πέντε κατοικίες για το προσωπικό του Κέντρου Υγείας και καλύπτει πλήρως τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, επιχειρώντας να περιορίσει το βασικότερο αντικίνητρο, που δεν είναι άλλο από το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Τα παραδείγματα, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. Στη Μύκονο, εκτός από τα 16 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα που έχουν διατεθεί για τη στέγαση υγειονομικών, προσφέρεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για τους επικουρικούς γιατρούς και 500 ευρώ για τους αγροτικούς. Αντίστοιχα, μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ προβλέπεται και για ειδικευμένους παθολόγους και γενικούς γιατρούς που θα επιλέξουν να στελεχώσουν το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου. Στην Ηρακλειά πάλι, μεταξύ άλλων, η Περιφέρεια καλύπτει τα κόστη σίτισης μετά την προσκόμιση παραστατικών.

Εποχικές πιέσεις και δοκιμασία για το σύστημα υγείας

«Τα νησιά μας είναι ευλογία αλλά ταυτόχρονα και μια διαρκής δοκιμασία απέναντι στη γεωγραφία, τις εποχικές πιέσεις και τα όρια του συστήματος υγείας. Από τη Ρόδο και την Κω έως την Ανάφη των 300 κατοίκων, τον Αϊ-Στράτη των 250 κατοίκων και την Ψέριμο των μόλις 20, η σταθερή στελέχωση των δομών υγείας δεν είναι απλώς διοικητικό ζητούμενο. Είναι όρος ισότιμης πρόσβασης κατοίκων και επισκεπτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», σημειώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός.

Τα διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος. Μόλις το 4,5% των γιατρών έχει επιλέξει να υπηρετεί στα νησιά, ενώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στα 12 νησιά του Βόρειου Αιγαίου συγκεντρώνεται μόλις το 1,1% του ιατρικού δυναμικού της χώρας και στο Νότιο Αιγαίο – με 52 κατοικημένα νησιά – το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε μόλις 1,9%.

Τα εξαιρετικά χαμηλά αυτά ποσοστά εξηγούν όχι μόνο τις συνεχείς εκκλήσεις των δημάρχων και τις επιστολές απόγνωσης των εναπομεινάντων γιατρών, αλλά και την καταφυγή σε «εντέλλεσθε» για αναγκαστικές μετακινήσεις, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν άρον άρον τα κενά, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι τουριστικοί προορισμοί κατακλύζονται από επισκέπτες και οι ανάγκες εκτοξεύονται.

Υπό αυτές τις συνθήκες και με δεδομένες τις υγειονομικές «μαύρες τρύπες» στον νησιωτικό χάρτη – που παραδοσιακά διογκώνονται κατά την τουριστική περίοδο – θεσμοθετήθηκαν, ήδη από το 2023, πρόσθετα οικονομικά κίνητρα, όπως το μπόνους των 2.100 ευρώ μηνιαίως για δίμηνη μετακίνηση γιατρών σε άγονες περιοχές, πέραν της κάλυψης των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας.

Παράλληλα, και δεδομένου ότι το κόστος στέγασης αποτελεί διαχρονικά έναν από τους ισχυρότερους αποτρεπτικούς παράγοντες, ολοένα και περισσότεροι δήμοι επιχειρούν να καλύψουν και αυτή την ανάγκη, όχι μόνο για τους μόνιμους γιατρούς, αλλά και για εκείνους που μετακινούνται μόνο τις περιόδους αιχμής. Εκτός από τη Μύκονο, δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας προσφέρεται – όπου αυτό καθίσταται εφικτό – σε νησιά όπως η Σάμος, η Ρόδος, η Νάξος και η Πάρος, την ώρα που σε περιόδους τουριστικής αιχμής τα ενοίκια μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 2.500 ευρώ μηνιαίως.

«Ομως φέτος, τα οικονομικά κίνητρα είναι αυξημένα όσο ποτέ. Το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας είναι ήδη ορατό και αποτυπώνεται καθημερινά στις επαφές της υπηρεσίας μας με γιατρούς που ζητούν ενημέρωση για τις νέες δυνατότητες. Η δυναμική αυτή ενισχύεται και από τη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιου Χατζηιωάννου, η οποία προβλέπει αφορολόγητη ενίσχυση 1.500 ευρώ για γιατρούς που θα υπηρετήσουν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων. Πρόκειται για μια ουσιαστική και στοχευμένη παρέμβαση. Για να αποκτήσει όμως μόνιμο αποτύπωμα, αυτή η λογική πρέπει να έχει συνέχεια και να κλιμακωθεί», προσθέτει ο Χρ. Ροϊλός.

Ο ίδιος στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται στον κρίσιμο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως στο παράδειγμα της Ομάδας Αιγαίου, που στηρίζει πρακτικές λύσεις στέγασης για γιατρούς σε μικρά νησιά. Εστιάζει όμως και στη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από γιατρούς του ΕΣΥ, όπως και στη συνεργασία των δημόσιων δομών με ιδιώτες, επιμένοντας σε ένα σχέδιο με θεσμική ευελιξία που απαντά στις ιδιοτυπίες μιας γεωγραφικής περιοχής – πρόκληση.

Πέρα, ωστόσο, από τα οικονομικά κίνητρα, υπάρχει μία ακόμη σημαντική παράμετρος που δεν αποτιμάται εύκολα σε ευρώ: η επαγγελματική μοναξιά. Σε μια υποστελεχωμένη και απομακρυσμένη δομή, ο γιατρός καλείται συχνά να λειτουργεί στα όριά του, χωρίς άμεση πρόσβαση σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και με την ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο, γεγονός που επίσης λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Ναυτιλία
Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Τέμπη 3 χρόνια μετά 19.04.26

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Συναγερμός 19.04.26

Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Σύνταξη
Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα
Πυρκαγιά 19.04.26

Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα Ευβοίας

Ο συλληφθείς προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Βόμβα 19.04.26

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Σύνταξη
Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Το χρονικό 19.04.26

Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in

Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Καταγγελία στο in 19.04.26

Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε

Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Ο χρόνος πιέζει 20.04.26

Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν ο Πέτερ Μαγιάρ

Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Γιώργος Κανελλόπουλος
Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Σύνταξη
Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία
Πολιτική 20.04.26

Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδεικνύουν ότι ο σεβασμός της πρώτης απέναντι στη Δικαιοσύνη είναι μάλλον α λα καρτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Με όποιον δάσκαλο καθίσεις 20.04.26

Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Κόσμος 20.04.26

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Σύνταξη
Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Τσιουάουα - Μεξικό 20.04.26

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Σύνταξη
Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Υπόθεση εκβιασμού 20.04.26

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Σύνταξη
Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Φορεσιά πολέμου

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ανταρκτική: Το ακραίο σχέδιο για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
! 19.04.26

Το ακραίο σχέδιο στην Ανταρκτική για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Η πιθανή κατάρρευση των πάγων στη δυτική Ανταρκτική θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα. Μια ακραία πρόταση γεωμηχανικής θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση;

Σύνταξη
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Μήνυμα στους Καναδούς 19.04.26

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies