Τι συμβαίνει στο Χόλιγουντ; Η εμφάνιση της Ολίβια Γουάιλντ προβληματίζει

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ολίβια Γουάιλντ στο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο προκάλεσε μια σειρά από συζητήσεις στο διαδίκτυο, καθώς ένα βίντεο που την απεικόνιζε εμφανώς κουρασμένη έγινε viral.

Η σκηνοθέτις και ηθοποιός βρισκόταν στο φεστιβάλ για να προωθήσει τη νέα της ταινία, «The Invite», και σταμάτησε στο κόκκινο χαλί για συνεντεύξεις και φωτογραφίες.

Σε ένα βίντεο από εκείνη τη βραδιά, η Ολίβια Γουάιλντ εμφανίστηκε καταβεβλημένη, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της, οι οποίοι αναρωτήθηκαν για τον λόγο της αλλαγής στην εμφάνισή της.

Οι εικασίες και η αλήθεια

Αφου κυκλοφόρησε το βίντεο του SFGate, το οποίο έχει πλέον ξεπεράσει τις δέκα εκατομμύρια προβολές, πολλοί άρχισαν να μοιράζονται τις σκέψεις τους στο διαδίκτυο, αναφέροντας: «Ένα νέο βίντεο της Ολίβια Γουάιλντ έχει γίνει viral και οι θεατές εστιάζουν στο πρόσωπό της και στα μάτια της προσπαθώντας να καταλάβουν τι άλλαξε», «Πρώτα, η Αντζελίνα Τζολί εμφανίστηκε μοιάζοντας με το φάντασμα του παλιού εαυτού της, και τώρα η Ολίβια Γουάιλντ μοιάζει σαν να έχει υπερβολική χρήση φαρμάκων για απώλεια βάρους. Τι συμβαίνει σε αυτές τις ηθοποιούς;», «Τι στο καλό συμβαίνει στο Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή;».

Ωστόσο, παρόλο που το κοινό συχνά πυκνά προσπαθεί να παρουσιάσει ένα δράκο σε κάθε παραμύθι, ο λόγος πίσω από την παραμορφωμένη της εικόνα οφειλόταν στην γωνία από την οποία τραβήχτηκε το βίντεο.

Ένας χρήστης του διαδικτύου εξήγησε: «Η Ολίβια Γουάιλντ απλά μεγάλωσε[…] Οι απαντήσεις σας είναι απλά εικασίες σχετικά με αισθητικές επεμβάσεις, τρόπου ζωής και άγχους».

Οι ευρυγώνιοι φακοί των κινητών τηλεφώνων, όταν βρίσκονται κοντά στο πρόσωπο, προκαλούν παραμόρφωση. Τα μάτια φαίνονται μεγαλύτερα. Το μέτωπο διευρύνεται. Το σαγόνι στενεύει. Η υφή του δέρματος αλλάζει. Ο φωτισμός από πάνω δημιουργεί έντονες σκιές. Οι ρυτίδες ενισχύονται και γίνονται εμφανή χαρακτηριστικά.

Πάλι τα ίδια;

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «επιτέθηκαν» και πάλι στην Ολίβια Γουάιλντ, υποστηρίζοντας ότι κάνει ενέσεις αδυνατίσματος, μετά από μια εμφάνισή της στα Fashion Trust US Awards στο Λος Άντζελες.

Ωστόσο, η ηθοποιός έχει εκφράσει πολλάκις την αγάπη της για την γυμναστική και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για τον ρόλο της στην ταινία «Tron: Legacy» του 2010, η Ολίβια έκανε cardio πέντε φορές την εβδομάδα, προπόνηση ενδυνάμωσης τρεις φορές την εβδομάδα και μαθήματα πολεμικών τεχνών όσο πιο τακτικά γινόταν.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail