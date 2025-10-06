Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Εμμέσως ο Χρήστος Κόντης προανήγγειλε την παραμονή του στο «Γεώργιος Καλαφάτης», με τις δηλώσεις του στο Flash Interview της Cosmote μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρόμητου. Ο Κόντης δεν τόνισε ευθέως ότι συνεχίζει τη δουλειά του, όμως ανέφερε πως θα δουλέψει στη διάρκεια της διακοπής προκειμένου να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση και την τακτική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του. Για να συμβεί αυτό, σημαίνει πως ο ίδιος θα βρίσκεται στο Κορωπί και έχει τη διαβεβαίωση πως τουλάχιστον προς το παρόν, δεν πρόκειται να αντικατασταθεί από άλλον προπονητή.

Η αλήθεια είναι πως η ανακοίνωση της πρόσληψης του Χρήστου Κόντη από την ΠΑΕ περιείχε μία δημιουργική ασάφεια σε ότι αφορά τη χρονική διάρκεια του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παλαίμαχος αμυντικός δεσμεύεται μέχρι το τέλος της σεζόν και με το γράμμα του νόμου δεν είναι μετέωρος.

Στην ουσία, οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού στράφηκαν στον Κόντη για να έχουν έναν υπηρεσιακό τεχνικό που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στην ομάδα και θα τους παρείχε την άνεση του χρόνου για μία μόνιμη λύση. Ο χρονικός ορίζοντας της προπονητικής ζωής του Κόντη είχε οριστεί μέχρι το ματς με τον Ατρόμητο την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Όμως το ορόσημο παρήλθε και ο Κόντης δεν θα αφήσει τη θέση του.

Το επόμενο και εύλογο ερώτημα είναι αν αποτελεί την ιδανική επιλογή. Στο ποδόσφαιρο, η συζήτηση είναι σχετική. Η προϋπηρεσία του Χρήστου Κόντη ως πρώτος προπονητής είναι μικρή και κατά συνέπεια, το ρίσκο μεγιστοποιείται. Ο Κόντης θα υποπέσει σε λάθη, όπως συνέβη στην ήττα του Παναθηναϊκού από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Έχει ο Αλαφούζος την αντοχή να στηρίξει έναν άνθρωπο που τώρα μαθαίνει τις απαιτήσεις του ρόλου του σε έναν σύλλογο πρωταθλητισμού; Μόνο εκείνος έχει την απάντηση.

Πάντως, η αίσθηση που επικρατεί είναι πως η παραμονή του Κόντη συνδυάζεται με τη συνεργασία με τον Φράνκο Μπαλντίνι. Ο Ιταλός θα λειτουργήσει ως εξωτερικός σύμβουλος του Αλαφούζου, δεν θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, αλλά σύντομα θα καταθέσει εισηγήσεις και προτάσεις στον εργοδότη του. Πιθανότατα, σε αυτές θα συγκαταλέγεται και το όνομα ενός προπονητή που γνωρίζει.

Άρα, κάτα κάποιο τρόπο, ο Κόντης αποτελεί ακόμα το μεταβατικό στάδιο για τον επόμενο, μόνο που θα διαρκέσει πιο πολύ απ’ ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Επιπλέον, αντί για έναν προπονητή της επιλογής του Αλαφούζου με τη βοήθεια του Παπαδημητρίου, θα πάμε σε κάποιον της αρεσκείας του Φράνκο Μπαλντίνι. Πάντα εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις που εκφράζονται αυτή την εποχή στο «πράσινο» στρατόπεδο, αφού συχνά αυτά αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη…

Υ.Γ.: Μπράβο στους εργαζόμενους του Παναθηναϊκού που δημιούργησαν ένα εξαιρετικό περιβάλλον για να τιμηθεί η μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.