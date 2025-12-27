Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)

Η μάλλον άνευ όρων παράδοση των Μιλγουόκι Μπακς στη σεζόν συνεχίζεται. Ό,τι και αν έχουν στο πλάνο τους ως ομάδα τα «Ελάφια», χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ, πάει περίπατο και παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης, ή στην καλύτερη περίπτωση ομάδας που όχι μόνο τίτλο δεν διεκδικεί αλλά αποτελεί μια από αυτές που απλώς… γεμίζουν το πρόγραμμα των αντιπάλων τους.

Αυτή τη φορά, η εύκολη ήρθα για τους Μπακς ήρθε από τους Μέμφις Γκρίζλις με 125-104 για τη regular season του NBA, με τις «αρκούδες» να ανοίγουν τη διαφορά στο τελευταίο δωδεκάλεπτο και να μην ανησυχούν για το αποτέλεσμα, βάζοντας 33 πόντους στην τραγική άμυνα της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς. Όπως φαίνεται, η προ ημερών νίκη των πρωταθλητών του 2021 επί των Πέισερς στην Ιντιάνα ήταν μια… καλή παρένθεση στις κατά τα άλλα τυπικές, κακές φετινές εμφανίσεις τους, ειδικά όταν ο Γιάννης δεν αγωνίζεται. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, το ρεκόρ των Μπακς έπεσε κι άλλο, στο 12-19, ενώ οι νικητές ανέβηκαν στο 15-16.

Για το Μέμφις, ξεχώρισαν οι Τζάκσον με 24 και Σπένσερ με 19 πόντους, ενώ νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 10 ασίστ είχε ο Τζα Μοράντ. Από το ναυάγιο του Μιλγουόκι, διασώθηκε ο Έι Τζέι Γκριν με 20 πόντους και ο Κέβιν Πόρτερ που είχε 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πέισερς – Σέλτικς 122-140

Νικηφόρα πέρασαν από την Ιντιάνα οι Μπόστον Σέλτικς που ήταν «καυτοί» από τη γραμμή του τριπόντου, ευστοχώντας στα 20 από τα 39 σουτ. Κορυφαίος του αγώνα για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, 29 και 9 ριμπάουντ πρόσθεσε επίσης ο Πέιτον Πρίτσαρντ, βοηθώντας την ομάδα τους να φτάσει στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους,, την ώρα που η Ιντιάνα παραμένει τελευταία στην Ανατολή με ρεκόρ 6-25.

Πέλικανς – Σανς 108-115

Με μπροστάρη τον Ντέβιν Μπούκερ που έβαλε τους 12 από τους 30 πόντους του στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, οι Σανς πέρασαν από την έδρα των Πέλικανς με 115-108, ανατρέποντας μάλιστα το σκορ στην τελευταία περίοδο, όταν με ένα επί μέρους σκορ 18-8 έφτασαν τελικά στη νίκη.

Χοκς – Χιτ 111-126

Επιστροφή στις νίκες για τους Μαϊάμι Χιτ, μετά από 8 ήττες σε 9 αγώνες. Με κορυφαίο τον Νόρμαν Πάουελ που είχε 26 πόντους, νίκησαν εύκολα 126-111 τους Χοκς στην Ατλάντα, για την οποία ουσιαστικά προσπάθησαν μονάχα οι Τρέι Γιανγκ με 30 πόντους και 7 ασίστ και Τζέιλεν Τζόνσον με 24 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Μάτζικ – Χόρνετς 105-120

Σημαντική νίκη πέτυχαν στο Ορλάντο επί των Μάτζικ οι Χόρνετς που είχαν 7 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Για τις «σφήκες» ο ΛαΜέλο Μπολ είχε γεμάτη στατιστική με 22 πόντους, 4/10 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ νταμπλ-νταμπλ πρόσθεσε ο Μάιλς Μπρίτζες με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Για τους Μάτζικ, ο Άντονι Μπλακ είχε 24 πόντους.

Μπλέιζερς – Κλίπερς 103-119

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς συνέχισαν με νίκη την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας 119-103 των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Πρωταγωνιστές στο σκοράρισμα ήταν οι Τζέιμς Χάρντεν και Μπρουκ Λόπεζ, με τον πρώτο να βάζει 34 πόντους και τον δεύτερο να κάνει ρεκόρ καριέρας στα τρίποντα, ευστοχώντας σε 9, φτάνοντας τους 31 πόντους. Ο Καγουάι Λέοναρντ επίσης έπιασε σπουδαία συνολικά απόδοση, με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και έξι ασίστ, ενώ οι 18 από τους 28 πόντους του σημειώθηκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο. Ο Ντένι Αβντίγια με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν αυτός που ξεχώρισε για το Πόρτλαντ.

