Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 101-116: Νέα εντός έδρας ήττα από τα «Ελάφια»

Έχασαν από… συνήθεια οι Μιλγουόκι Μπακς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς και μοιραία ήρθε η ήττα με 116-101.

Τα Ελάφια δεν είχαν απάντηση απέναντι στην παρέα του Πολ Τζορτζ, ο οποίος σταμάτησε στους 20 πόντους (2/6 τρίποντα), με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ των Σίξερς ήταν ο Κουέντιν Γκράιμς με 22 πόντους (6/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 101-116: Οι καλύτερες στιγμές

Για τους Μπακς ξεχώρισαν οι Μπόμπι Πόρτις (22 πόντοι, 4/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ) και Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (20 πόντοι, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ), που προσπάθησαν να ξαναβάλουν τους Μπακς στην υπόθεση νίκη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη αφού οι Σίξερς είχαν τον έλεγχο του ματς από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης.

Και όλα αυτά την ώρα που ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει εκτός από 2-4 εβδομάδες λόγω θλάσης και τα δημοσιεύματα για την αποχώρησή του από τα Ελάφια συνεχίζονται, με το μέλλον του στο Μιλγουόκι να είναι πιο… αβέβαιο από ποτέ.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-33, 49-69, 77-93, 101-116

Μιλγουόκι Μπακς: Γκριν, Σιμς 2 (9 ριμπάουντ), Τέρνερ 19 (3/7 τρίποντα), Πόρτερ 20 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Ρόλινς 16 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χάρις, Κούζμα 14 (5 ριμπάουντ), Πόρτις 22 (4/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τρεντ 6, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Τζάκσον, Νανς, Άντονι, Κόφι

Φιλαδέλφεια Σίξερς: Τζορτζ 20 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπάρλοου 6, Ντράμοντ 5, Έτζκομπ 12 (2/4 τρίποντα), Μάξι 12 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκράιμς 22 (6/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπόνα 10 (6 ριμπάουντ), ΜακΚέιν 8 (2/8 τρίποντα), Γουόκερ 18 (4/8 τρίποντα), Λάουρι 3, Έντουαρντς