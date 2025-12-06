Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 101-116: Νέα εντός έδρας ήττα από τα «Ελάφια»
Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο γνώρισαν την ήττα από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς (116-101) και γνώρισαν την 9η ήττα τους στα τελευταία 11 ματς.
Έχασαν από… συνήθεια οι Μιλγουόκι Μπακς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς και μοιραία ήρθε η ήττα με 116-101.
Τα Ελάφια δεν είχαν απάντηση απέναντι στην παρέα του Πολ Τζορτζ, ο οποίος σταμάτησε στους 20 πόντους (2/6 τρίποντα), με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ των Σίξερς ήταν ο Κουέντιν Γκράιμς με 22 πόντους (6/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ).
Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 101-116: Οι καλύτερες στιγμές
Για τους Μπακς ξεχώρισαν οι Μπόμπι Πόρτις (22 πόντοι, 4/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ) και Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (20 πόντοι, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ), που προσπάθησαν να ξαναβάλουν τους Μπακς στην υπόθεση νίκη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη αφού οι Σίξερς είχαν τον έλεγχο του ματς από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης.
Και όλα αυτά την ώρα που ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει εκτός από 2-4 εβδομάδες λόγω θλάσης και τα δημοσιεύματα για την αποχώρησή του από τα Ελάφια συνεχίζονται, με το μέλλον του στο Μιλγουόκι να είναι πιο… αβέβαιο από ποτέ.
Τα δωδεκάλεπτα: 20-33, 49-69, 77-93, 101-116
Μιλγουόκι Μπακς: Γκριν, Σιμς 2 (9 ριμπάουντ), Τέρνερ 19 (3/7 τρίποντα), Πόρτερ 20 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Ρόλινς 16 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χάρις, Κούζμα 14 (5 ριμπάουντ), Πόρτις 22 (4/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τρεντ 6, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Τζάκσον, Νανς, Άντονι, Κόφι
Φιλαδέλφεια Σίξερς: Τζορτζ 20 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπάρλοου 6, Ντράμοντ 5, Έτζκομπ 12 (2/4 τρίποντα), Μάξι 12 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκράιμς 22 (6/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπόνα 10 (6 ριμπάουντ), ΜακΚέιν 8 (2/8 τρίποντα), Γουόκερ 18 (4/8 τρίποντα), Λάουρι 3, Έντουαρντς
- Το «διάβασμα» του Μαρτίνεθ και η… πολυφωνία στην επίθεση – Έτσι έφυγε με το διπλό από το ΟΑΚΑ η Βαλένθια (vids)
- Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ για την 7η συνεχόμενη νίκη στη Super League
- Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 101-116: Νέα εντός έδρας ήττα από τα «Ελάφια»
- Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
- Μπενφίκα – Σπόρτινγκ 1-1: Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Λισαβόνας
- Μάιντς – Γκλάντμπαχ 0-1: Ο Ντα Κόστα καταδίκασε την ομάδα του
- Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 14ης αγωνιστικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις