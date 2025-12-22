Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς – Ηττήθηκαν και από τους Τίμπεργουλβς (103-100, vids)

Οι Τίμπεργουλβς έδειξαν πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, επικρατώντας με 103-100 των Μπακς και φτάνοντας τις εννέα νίκες στα τελευταία έντεκα παιχνίδια τους.

Ο Άντονι Έντουαρντς σημείωσε 24 πόντους και έβαλε το καθοριστικό καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τους Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο και Τέρενς Σάνον Τζούνιορ να είναι άξιοι συμπαραστάτες.

Ορόσημο για τον Ρούντι Γκομπέρ που είχε 11 πόντους και 18 ριμπάουντ, με τα οποία έφτασε τα 10.000 στο NBA.

Τα highlights στο Τίμπεργουλβς – Μπακς

Για τους Μπακς, που υπέστησαν τρίτη συνεχόμενη ήττα, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ξεχώρισε με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, όμως η κατάρρευση στο τρίτο δωδεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστική.

Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς έκαναν την έκτη νίκη τους σε επτά παιχνίδια, επικρατώντας των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς με 124-113. Ο ΝτιΆαρον Φοξ πέτυχε 27 πόντους με πέντε τρίποντα, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, πρόσθεσε 14 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Χοκς-Μπουλς 150-152

Νετς-Ράπτορς 95-81

Νικς-Χιτ 132-125

Τίμπεργουλβς-Μπακς 103-100

Γουίζαρντς-Σπερς 113-124

Κινγκς-Ρόκετς 125-124