Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς – Ηττήθηκαν και από τους Τίμπεργουλβς (103-100, vids)
Οι Μπακς ηττήθηκαν σε τρίτο σερί παιχνίδι, χάνοντας αυτή τη φορά από τους Τίμπεργουλβς με 103-100 και πλέον υπάρχει έντονος προβληματισμός στις τάξεις της ομάδας.
Οι Τίμπεργουλβς έδειξαν πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, επικρατώντας με 103-100 των Μπακς και φτάνοντας τις εννέα νίκες στα τελευταία έντεκα παιχνίδια τους.
Ο Άντονι Έντουαρντς σημείωσε 24 πόντους και έβαλε το καθοριστικό καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τους Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο και Τέρενς Σάνον Τζούνιορ να είναι άξιοι συμπαραστάτες.
Ορόσημο για τον Ρούντι Γκομπέρ που είχε 11 πόντους και 18 ριμπάουντ, με τα οποία έφτασε τα 10.000 στο NBA.
Τα highlights στο Τίμπεργουλβς – Μπακς
Για τους Μπακς, που υπέστησαν τρίτη συνεχόμενη ήττα, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ξεχώρισε με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, όμως η κατάρρευση στο τρίτο δωδεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστική.
Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς έκαναν την έκτη νίκη τους σε επτά παιχνίδια, επικρατώντας των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς με 124-113. Ο ΝτιΆαρον Φοξ πέτυχε 27 πόντους με πέντε τρίποντα, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, πρόσθεσε 14 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Χοκς-Μπουλς 150-152
Νετς-Ράπτορς 95-81
Νικς-Χιτ 132-125
Τίμπεργουλβς-Μπακς 103-100
Γουίζαρντς-Σπερς 113-124
Κινγκς-Ρόκετς 125-124
