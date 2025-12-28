Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)
Η επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώσει εντυπωσιακά στην τελευταία φάση του Μπουλς - Μπακς και ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί υπέρ της ομάδας του, έγινε αιτία για να ανάψουν τα αίματα...
Στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 112-103 των Σικάγο Μπουλς για τη regular season του NBA, με το ματς να παίρνει… φωτιά στο φινάλε, εξαιτίας ενός καρφώματος του Greek Freak.
Με το ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες να έχει κριθεί, ο Γιάννης πήρε το αμυντικό ριμπάουντ, έτρεξε όλο το γήπεδο και κάρφωσε, με τους Βούτσεβιτς και Γουάιτ να ζητούν αμέσως τα… ρέστα και τους τόνους να ανεβαίνουν.
Δείτε όσα έγιναν στο φινάλε του Μπουλς – Μπακς
O Αντετοκούνμπο, στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε, πέτυχε 29 πόντους (9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/10 βολές), με 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη και 2 φάουλ.
