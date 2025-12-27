Νέος «μνηστήρας» για τον Αντετοκούνμπο οι Ρόκετς των Σενγκούν και Ντουράντ
Οι Χιούστον Ρόκετς των Αλπερέν Σενγκούν και Κέβιν Ντουράντ είναι σύμφωνα με τους Αμερικάνους η τελευταία ομάδα που μπήκε στο... κυνήγι του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
- Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου – 131 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι
- Ακροδεξιά χωρίς μάσκα: Πώς η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
- Αρκάς: Η καλημέρα του γιορτινού Σαββάτου
- Χτύπησαν τη σιωπή της μνήμης στο Μάτι – Βανδαλισμός στο μνημείο της «Καιόμενης Σφαίρας»
Σε πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων έχει εξελιχθεί στην επικαιρότητα του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να είναι πιο κοντά από ποτέ στην αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αμερική.
Τα σενάρια… δίνουν και παίρνουν, με το πιο πρόσφατο να εμπλέκει μάλιστα και τον Τούρκο ψηλό, Αλπερέν Σενγκούν. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση της ιστοσελίδας Fadeawayworld, αναφέρει πως οι Χιούστον Ρόκετς, με τον Κέβιν Ντουράντ στο ρόστερ του έχουν ένα μικρό… παράθυρο για την διεικδίκηση του πρωταθλήματος και σκέφτονται να κινηθούν για ένα… βαρύ όνομα.
Το «πακέτο» που θα έστελνε τον Αντετοκούνμπο στο Τορόντο
Αυτό, είναι του Αντετοκούνμπο, με τον front office των Ρόκετς να ετοιμάζει ένα πακέτο ανταλλαγής με βασικό κομμάτι τον Αλπερέν Σενγκούν, ενώ και οι Ντόριαν Φίνεϊ Σμιθ και Κλιντ Καπελά, είναι επίσης στην εξίσωση, όπως και σημαντικά draft picks, με στόχο να δελεάσουν τους Μιλγουόκι Μπακς.
Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Αντετοκούνμπο
Κάπως έτσι, ο insider του ΝΒΑ, Κρις Χέινς, έριξε και άλλο λάδι στην φωτιά πριν μερικές εβδομάδες, αναφέροντας τις τέσσερις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Αντετοκούνμπο. Αυτές είναι οι Νικς, Γουόριορς, Χιτ και Τίμπεργουλβς, σύμφωνα με τον ίδιο και πρόσθεσε:
«Με δεδομένο ότι ο Γιάννης θα μείνει εκτός για ένα μήνα, αν οι Μπακς συνεχίσουν με ήττες, μπορώ να δω μια κατάσταση όπου ο Γιάννης θα επιστρέψει και ίσως είναι καλύτερο και για τις δύο πλευρές να προχωρήσουν με χωριστούς δρόμους».
- NBA: Πιθανή «μετακόμιση» στη Euroleague βλέπουν οι Αμερικανοί για το Νο2 στο draft του 2020
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12): Δράση με Stoiximan GBL και Premier League
- Η διορία για μεταγραφές εκπνέει και αυτοί είναι οι παίκτες που ίσως αλλάξουν μπασκετική στέγη το 2026
- Νέος «μνηστήρας» για τον Αντετοκούνμπο οι Ρόκετς των Σενγκούν και Ντουράντ
- Παυλίδης: «Είναι ωραίο να ακούς θετικά λόγια από τον Μουρίνιο, δεν περίμενα να έχω ήδη 50 γκολ»
- Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)
- Κόντρα ΠΑΟΚ και… Σπανούλη για μια θέση στην Ευρωλίγκα
- Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις