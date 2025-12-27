Νέος «μνηστήρας» για τον Αντετοκούνμπο οι Ρόκετς των Σενγκούν και Ντουράντ

Σε πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων έχει εξελιχθεί στην επικαιρότητα του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να είναι πιο κοντά από ποτέ στην αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αμερική.

Τα σενάρια… δίνουν και παίρνουν, με το πιο πρόσφατο να εμπλέκει μάλιστα και τον Τούρκο ψηλό, Αλπερέν Σενγκούν. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση της ιστοσελίδας Fadeawayworld, αναφέρει πως οι Χιούστον Ρόκετς, με τον Κέβιν Ντουράντ στο ρόστερ του έχουν ένα μικρό… παράθυρο για την διεικδίκηση του πρωταθλήματος και σκέφτονται να κινηθούν για ένα… βαρύ όνομα.

Το «πακέτο» που θα έστελνε τον Αντετοκούνμπο στο Τορόντο

Αυτό, είναι του Αντετοκούνμπο, με τον front office των Ρόκετς να ετοιμάζει ένα πακέτο ανταλλαγής με βασικό κομμάτι τον Αλπερέν Σενγκούν, ενώ και οι Ντόριαν Φίνεϊ Σμιθ και Κλιντ Καπελά, είναι επίσης στην εξίσωση, όπως και σημαντικά draft picks, με στόχο να δελεάσουν τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Αντετοκούνμπο

Κάπως έτσι, ο insider του ΝΒΑ, Κρις Χέινς, έριξε και άλλο λάδι στην φωτιά πριν μερικές εβδομάδες, αναφέροντας τις τέσσερις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Αντετοκούνμπο. Αυτές είναι οι Νικς, Γουόριορς, Χιτ και Τίμπεργουλβς, σύμφωνα με τον ίδιο και πρόσθεσε:

«Με δεδομένο ότι ο Γιάννης θα μείνει εκτός για ένα μήνα, αν οι Μπακς συνεχίσουν με ήττες, μπορώ να δω μια κατάσταση όπου ο Γιάννης θα επιστρέψει και ίσως είναι καλύτερο και για τις δύο πλευρές να προχωρήσουν με χωριστούς δρόμους».