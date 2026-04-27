Νέο διπλό για τους Σπερς με τρομερό Γουεμπανιάμα (114-93) – Γλίτωσαν την «σκούπα» οι Ρόκετς (115-96)

Μία νίκη μακριά από την πρόκριση βρίσκεται το Σαν Αντόνιο που επικράτησε με 114-93 των Μπλέιζερς. Ο Γουεμπανιαμά ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και βοήθησε τους Σπερς να πραγματοποιήσουν μία μεγάλη ανατροπή και να κάνουν το 3-1.

Το Πόρτλαντ ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε με 17 πόντους στο ημίχρονο. Το 58-41, όμως μετατράπηκε σε 74-74 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι. Με… σπασμένα τα φρένα τον Σαν Αντόνιο σημείωσε 40 πόντους και πήρε τη νίκη.

Ο Γάλλος σταρ έγραψε στην στατιστική του 27 πόντους, 11 ριμπάουντ, ενώ σημείωσε τρεις ασίστ και επτά μπλοκ.

Στο Τορόντο, οι Ρόκετς επικράτησαν με 115-96 και μείωσαν σε 3-1, στέλνοντας τη σειρά ξανά στο Λος Άντζελες, αποφεύγοντας έτσι την «σκούπα» από την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Τορόντο – Κλίβελαντ 93-89

Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 2-2 στις νίκες

Πόρτλαντ – Σαν Αντόνιο 93-114

Το Σαν Αντόνιο προηγείται με 3-1 στις νίκες

Φιλαδέλφεια – Βοστώνη 96-128

Η Βοστώνη προηγείται με 3-1 στις νίκες

Χιούστον – ΛΑ Λέικερς 115-96

Το Λος Αντζελες προηγείται με 3-1 στις νίκες

Μινεσότα-Ντένβερ 112-96

Η Μινεσότα προηγείται με 3-1 στις νίκες