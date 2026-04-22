22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
Μπάσκετ 22 Απριλίου 2026, 09:03

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Σε απόλυτη ισορροπία (1-1) έφεραν οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς τη σειρά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, αφού κατάφεραν να επικρατήσουν με 106-103 στο Τέξας και να σπάσουν την έδρα των Τεξανών, πηγαίνοντας πλέον πίσω στο Όρεγκον για τα δύο επόμενα παιχνίδια.

Παράλληλα, αγωνία επικρατεί στις τάξεις των «σπιρουνιών», καθώς ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 12 λεπτά πριν αποχωρήσει με διάσειση ύστερα από μια άτσαλη πτώση του στο παρκέ που του προκάλεσε ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι. Ο Γάλλος πρέπει να μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο μέρες και να περάσει όλα τα απαραίτητα τεστ για να επιστρέψει, κάτι που σημαίνει ότι είναι αμφίβολος για το Game 3.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σκουτ Χέντερσον με 31 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τζρου Χόλιντεϊ και Ντένι Άβντιγια με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Στεφόν Καστλ σταμάτησε στους 18 πόντους, με τον Ντι’ Άαρον Φοξ να έχει 17 πόντους και τον Ντέβιν Βασέλ 16 πόντους μαζί με 12 ριμπάουντ.

Μπρέικ των Σίξερς στο «TD Garden»

Στη Μασαχουσέτη, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς κατάφεραν να κάνουν το μπρέικ απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας 111-97 και ισοφαρίζοντας τη σειρά στο 1-1, η οποία θα μεταφερθεί στην Πενσιλβάνια για τους επόμενους δύο αγώνες.

Το σύνολο του Νικ Νερς πήρε τα ηνία από τα μέσα του δεύτερου δωδεκαλέπτου και δεν επέτρεψε στους «κέλτες» να επιστρέψουν παρά τις προσπάθειες που έκαναν, παίρνοντας έτσι το θετικό αποτέλεσμα και δίνοντας μια διαφορετική νότα στη σειρά.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βι Τζέι Έτζκομπ με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Ταϊρίζ Μάξι να έχει 29 πόντους και τον Πολ Τζορτζ να προσθέτει άλλους 19. Στην αντίπερα όχθη, μοναδικοί διψήφιοι ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 36 πόντους και ο Τζέισον Τέιτουμ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει σημείο αναφοράς στο ΝΒΑ, οι Λέικερς επικράτησαν 101-94 των Ρόκετς και έκαναν το 2-0 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μία ακόμη ηγετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς μια ομάδα που συνεχίζει να αγωνίζεται χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς. Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι Λέικερς δείχνουν χαρακτήρα και βρίσκουν λύσεις μέσα από ομαδική προσπάθεια.

Στο πλευρό του Τζέιμς, ο Μάρκους Σμαρτ ήταν καθοριστικός με 25 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Λουκ Κέναρντ πρόσθεσε 23 πόντους, βάζοντας κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά. Μάλιστα, ο Σμαρτ βρήκε τον ΛεΜπρόν σε μία εντυπωσιακή φάση για κάρφωμα 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη, με τον Κέναρντ να βάζει τις τελευταίες βολές που «σφράγισαν» το αποτέλεσμα.

Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Δεύτερο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Έως 5 μέρες θα διαρκέσει η παράταση της εκεχειρίας, λέει το Axios

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)
Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Λέστερ θα αγωνιστεί στη League One, έχοντας υποβιβαστεί και μαθηματικά πλέον από τη Championship – Και όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση της Premier League!

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
Στις 22 Απριλίου του 2024, η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το Youth League στην Ελβετία. Μια επιτυχία μυθικών διαστάσεων για την ομάδα του Πειραιά

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα για τα play-in και θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την είσοδό της στα playoffs της EuroLeague. Σούπερ Κλάιμπερ και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και περιμένει τον 8ο των πλέι ιν, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ως 7ος τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Δείτε πως μπορούν να συναντηθούν οι «αιώνιοι».

Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, στο Πέραμα, όπου εκτελούνταν εργασίες οδοποιίας

Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Υπεύθυνη η «παγκόσμια οικονομική κρίση» για τον πρωθυπουργό
Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου
Ψηφίζονται τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

