Λέικερς – Ρόκετς 107-98: Πρεμιέρα με το… δεξί για τον ΛεΜπρόν και την παρέα του στα playoffs (vids)
Οι Λέικερς «καθάρισαν» τους Ρόκετς (107-98) και έκαναν το πρώτο βήμα στη σειρά των playoffs – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς.
- Συλλήψεις δύο γυναικών για έκθεση των 3χρονων παιδιών τους σε κίνδυνο
- Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
- Έσπασε τα κοντέρ: Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 192 χλμ σε δρόμο με όριο τα 70
- Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Μια σπουδαία νίκη πανηγύρισαν οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς (107-98) και ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο τη σειρά των playoffs, κάνοντας το 1-0.
Ο Λουκ Κίναρντ ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς για τους «λιμνανθρώπους», καθώς σημείωσε 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ήταν ο πρώτος σκόρερ. Καταλυτικός ήταν και ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος πέτυχε double-double με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ.
Για τους ηττημένους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν με 19 πόντους, ενώ ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ πρόσθεσε 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Οι Ρόκετς παρατάχθηκαν χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ, που τραυματίστηκε σε προπόνηση στο γόνατο και για τους Λέικερς απουσίαζαν οι Ντόντσιτς και Ριβς, ωστόσο κατάφεραν να βρουν λύσεις στην επίθεση και πήραν τη νίκη κάνοντας το 1-0.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-29, 50-48, 75-66, 107-98
Οι Νικς υπέταξαν τους Ατλάντα Χοκς (113-102)
Οι Νικς επικράτησαν των Ατλάντα Χοκς με 113-102, επιτυγχάνοντας έτσι να κάνουν το 1-0 στη σειρά των playoffs στην Ανατολή.
Το ματς ήταν μία «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες και οι Νικς «κλείδωσαν» τη νίκη λίγο πριν το φινάλε, όταν ξέφυγαν στο σκορ με διψήφια διαφορά (91-81).
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν και ο ο Καρλ – Άντονι Τάουνς με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ που τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 30-24, 57-55, 83-74, 113-102
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Καβαλίερς-Ράπτορς 126-113
Νάγκετς-Τίμπεργουλβς 116-105
Νικς-Χοκς 113-102
Ρόκετς-Λέικερς 98-107
- Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
- Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
- Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
- LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
- Οι ενδεκάδες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των play-off
