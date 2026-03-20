Θρυλικό επίτευγμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έπιασε τον Ρόμπερτ Πάρις στην 1η θέση με τα περισσότερα ματς στο ΝΒΑ!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν σταματάει να γράφει ιστορία και να καταρρίπτει ρεκόρ και κορυφές στο NBA.

Ο Βασιλιάς έκανε τριπλ νταμπλ στη μεγάλη νίκη των Λέικερς επί των Χιτ στο Μαϊάμι όπου ο Λούκα Ντόντσιτς έβαλε 60 πόντους, αλλά η συμμετοχή του από μόνη της στο παιχνίδι ήταν αυτή που έγραψε ιστορία!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφτασε τα 1.611 παιχνίδια κανονικής περιόδου κι έτσι έπιασε τον σπουδαίο Ρόμπερτ Πάρις στην 1η θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές στο ΝΒΑ.

«Αν κάποιος άξιζε περισσότερο απ’ όλους το “iron man” ρεκόρ, αυτό είναι ο ΛεΜπρόν», σχολίασε στο ESPN ο τετράκις πρωταθλητής του ΝΒΑ, τρεις με τους Σέλτικς τη δεκαετία του ’80 (1981, 1984, 1986) και μία το 1997 με τους Μπουλς στην τελευταία του σεζόν!

Ο ΛεΜπρόν το πέτυχε στην 23η σεζόν του στα 41 του χρόνια, ενώ ο Πάρις χρειάστηκε 21 χρονιές στα 44 του, αφού δεν έλειπε… σχεδόν ποτέ από το παρκέ, με τον Βασιλιά να αναμένεται να το μεγαλώσει πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο ρεκόρ, αφού δεν προβλέπεται να σταματήσει τη φετινή χρονιά!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του ΛεΜπρόν:

«Το ένα πράγμα που πάντα είχα στο μυαλό μου ήταν να μπορέσω να γίνω ηγέτης και δεν γίνεται αυτό αν δεν είσαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες σου», σχολίασε ο ΛεΜπρόν και κατέληξε:

«Και πάντα περηφανευόμουν που προσπαθούσα να είμαι όσο το δυνατόν πιο διαθέσιμος στους συμπαίκτες μου στην καριέρα μου, βγαίνοντας στο παρκέ κάθε βράδυ και διατηρώντας το σώμα μου άθικτο».