ΛεΜπρόν: «Ο Ντόντσιτς είναι ο κορυφαίος της γενιάς του»
Το εγκώμιο του Λούκα Ντόντσιτς έπλεξε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετά το νικητήριο καλάθι που σημείωσε ο Σλοβένος κόντρα στους Νάγκετς.
Oι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Ντένβερ Νάγκετς 127-125, με τον Λούκα Ντόντσιτς να σκοράρει το νικητήριο καλάθι για την ομάδα της Καλιφόρνια η οποία ανέβηκε στην τρίτη θέση και θέλει να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ του ΝΒΑ.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σλοβένο σούπερ σταρ, τονίζοντας πως είναι ο κορυφαίος της γενιάς του, ενώ ξεκαθάρισε ότι αυτό το καλάθι ήταν ένα από τα πολλά νικητήρια που θα σημειώσει στην καριέρα του με τη φανέλα των Λέικερς.
Οι δηλώσεις του ΛεΜπρόν Τζέιμς για τον Λούκα Ντόντσιτς:
«Ήταν ένα τεράστιο σουτ από έναν παίκτη που είναι ο κορυφαίος της γενιάς του. Θέλαμε να πάρει το τελευταίο σουτ. Θέλαμε να ακουμπήσουμε την μπάλα στα χέρια του και αυτό θα είναι ένα από τα πολλά νικητήρια καλάθια που θα βάλει ο Λούκα με τη φανέλα των Λέικερς».
