Μπάφετ: Ο… λαϊκός ήρωας του επιχειρηματικού κόσμου αποσύρεται

Την απόσυρσή του και επισήμως ανακοίνωσε ο Γουόρεν Μπάφετ στους μετόχους της Berkshire Hathaway, ολοκληρώνοντας μια καριέρα που διαμόρφωσε το εταιρικό τοπίο της Αμερικής και της Wall Street τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

«Όπως θα έλεγαν και οι Βρετανοί, “αποσύρομαι”. Περίπου», έγραψε ο Μπάφετ στην καθιερωμένη επιστολή του προς τους μετόχους που βγήκε στη δημοσιότητα χθες.

Ο 95χρονος θα αποσυρθεί από τις καθημερινές ευθύνες του στη Berkshire στο τέλος του έτους, όταν θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Και όπως σημείωσε και ο ίδιος ο Μπάφετ, η επόμενη ετήσια επιστολή της εταιρείας, η οποία παρακολουθείται ευρέως από πλήθος ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, θα γραφτεί από κάποιον άλλο.

Γουόρεν Μπάφετ, ο… λαϊκός ήρωας

Αν και ο Μπάφετ δεν θα διευθύνει πλέον την εταιρεία, επισήμανε τη Δευτέρα ότι θα συνεχίσει να κατέχει ένα «σημαντικό» μέρος των μετοχών κατηγορίας Α της Berkshire, οι οποίες του δίνουν σημαντική επιρροή στον ασφαλιστικό και σιδηροδρομικό όμιλο, έως ότου οι μέτοχοι συνηθίσουν τον διάδοχό του, Γκρεγκ Άμπελ. Θα συνεχίσει επίσης να γράφει στους μετόχους μέσω των ετήσιων επιστολών του για την Ημέρα των Ευχαριστιών, οι οποίες επικεντρώνονται στη φιλανθρωπική του δράση.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι επενδυτές θεωρούν από καιρό τον Μπάφετ, που συχνά αποκαλείται «Μάντη της Ομάχα», ως έναν λαϊκό ήρωα του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος συνδυάζει τις οδηγίες για την απόδοση των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του με συμβουλές για τη ζωή και τις επιχειρήσεις.

Η ειλικρινής του στάση απέναντι στους μετόχους, τόσο μέσω των ετήσιων επιστολών του όσο και των μαραθώνιων συνεδριών ερωτήσεων και απαντήσεων κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνελεύσεων στην Ομάχα, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της θητείας του.

Οι προειδοποιήσεις

Η επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους τη Δευτέρα είχε τον ίδιο τόνο, με προειδοποιήσεις για την απληστία των εταιρειών να εναλλάσσονται με εκκλήσεις για καλοσύνη.

Σημείωσε, για παράδειγμα, ότι οι απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση των αμοιβών των στελεχών είχαν αντίθετα αποτελέσματα, καθώς οι επικεφαλής των επιχειρήσεων άρχισαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να κερδίσουν περισσότερα από τους αντιπάλους τους.

«Αυτό που συχνά ενοχλεί τους πολύ πλούσιους διευθύνοντες συμβούλους — είναι και αυτοί άνθρωποι, τελικά — είναι ότι άλλοι διευθύνοντες σύμβουλοι γίνονται ακόμα πλουσιότεροι», είπε ο Μπάφετ. «Ο φθόνος και η απληστία πάνε χέρι-χέρι».

Ο Μπάφετ πρόσθεσε ότι η Berkshire θα πρέπει να προσπαθήσει ιδιαίτερα να αποφύγει μελλοντικούς διευθύνοντες συμβούλους που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν στα 65 ή που θέλουν να γίνουν «κοιτάξτε-με-είμαι-πλούσιος» ή «να ξεκινήσουν μια δυναστεία».

Η φιλοσοφία για μακροπρόθεσμες επενδύσεις

Η φιλοσοφία του σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εξέλιξη του χρηματοοικονομικού τομέα τις τελευταίες δεκαετίες, που σήμερα περιλαμβάνει την άνοδο των κερδοσκοπικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κρυπτονομίσματα, και τη μαζική εμφάνιση αμερικανών χρηματιστών με χρονικό ορίζοντα μόλις μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Από τότε που ο Μπάφετ επένδυσε για πρώτη φορά στην Berkshire ως μια προβληματική εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας το 1962, έχει μετατρέψει τον όμιλο σε έναν εταιρικό κολοσσό που περιλαμβάνει γνωστές μάρκες καταναλωτικών προϊόντων, όπως η Dairy Queen και η Fruit of the Loom, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και έναν από τους μεγαλύτερους σιδηροδρόμους της Βόρειας Αμερικής.

Ο Μπάφετ ανακοίνωσε επίσης στην επιστολή του ότι έχει δωρίσει 2,7 εκατομμύρια μετοχές της Berkshire κατηγορίας Β, αξίας περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε τέσσερα οικογενειακά ιδρύματα που διευθύνονται από τα παιδιά του. Σε άλλες πρόσφατες επιστολές του γύρω από την Ημέρα των Ευχαριστιών, μετέφερε παρόμοια σχέδια για τη μεταβίβαση μετοχών σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Φιλανθρωπία και εταιρική ευημερία

Ο Μπάφετ δεσμεύτηκε για πρώτη φορά να δωρίσει όλες τις μετοχές του στην Berkshire για φιλανθρωπικούς σκοπούς το 2006. Αργότερα, μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς και τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, συνίδρυσε το Giving Pledge, μια φιλανθρωπική δέσμευση των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου να δωρίσουν περισσότερο από το ήμισυ της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι επενδυτές έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στο σχέδιο διαδοχής της Berkshire και στο πώς θα εξελιχθεί αυτό τους επόμενους μήνες. Από τότε που ανακοίνωσε τον Μάιο τα σχέδιά του να αποχωρήσει από την Berkshire, οι μετοχές της κατηγορίας Α έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 8%.

Αν και έχει δημιουργήσει πολλούς εκατομμυριούχους στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο χάρη στις σύνθετες αποδόσεις των μετοχών της Berkshire, ο Μπάφετ έχει διατηρήσει μια φιλοσοφία εταιρικής ευημερίας.

«Η Berkshire θα διοικείται πάντα με τρόπο που θα καθιστά την ύπαρξή της πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αποφεύγει δραστηριότητες που θα την οδηγούσαν σε θέση υποταγής», έγραψε.

Πηγή: ΟΤ