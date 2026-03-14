Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο θρυλικός επενδυτής που οι απόψεις του και οι επενδυτικές του κινήσεις ήταν για δεκαετίες σημείο αναφοράς για τους επενδυτές, επανέλαβε για μια ακόμη φορά αυτό που έχει πει αρκετές φορές : Ότι προτιμά να επενδύει τα χρήματά του για να κερδίσει περισσότερα χρήματα.

Ωστόσο, τα μετρητά είναι πάντα σημαντικά και αυτό εννοεί ο «Μάγος της Ομάχα» όταν λέει ότι τα μετρητά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο αλλά «είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο» …

Τα μετρητά του Μπάφετ

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε ένα τεράστιο απόθεμα μετρητών. Η Berkshire, όπως σημειώνει το CNBC, ανέφερε στα λογιστικά της βιβλία, στο τέλος του έτους, περισσότερα από 370 δισεκατομμύρια δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών, τα οποία διατηρούνταν κυρίως σε κρατικά ομόλογα.

Δεν ήταν απλώς θέμα να είναι πιο συντηρητικός με τις επενδύσεις του στην τρίτη ηλικία, είπε ο 95χρονος Μπάφετ στην Μπέκι Κουίκ του CNBC στο «Warren Buffett: A Life and Legacy». Αντίθετα, εξήγησε, θα χρειαζόταν μια τεράστια επένδυση για να αλλάξει η κατάσταση σε ένα χαρτοφυλάκιο του μεγέθους της Berkshire. Και δεν είχε καταφέρει να βρει μια επένδυση που να αξίζει να ξοδέψει το τεράστιο απόθεμα μετρητών του.

«Είναι εξωτερικές συνθήκες», είπε στην Μπ. Κουίκ . «Πίστεψέ με, αν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησής μας πεις: “Έχω μια υπέροχη νέα ιδέα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων”, θα απαντήσω: «Ας το συζητήσουμε».

Παραγωγικές επενδύσεις

Συνολικά, ο Μπάφετ είπε ότι θα προτιμούσε να επενδύσει τα χρήματά του για να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Ενώ τα μετρητά στα βιβλία της εταιρείας αποφέρουν ένα μέτριο ποσό τόκων, ο Μπάφετ προτιμά παραγωγικές επενδύσεις, όπως μετοχές, που μπορούν να αυξηθούν με σύνθετο επιτόκιο με την πάροδο του χρόνου, πάνω και πέρα από το ποσοστό του πληθωρισμού.

«Είναι απαραίτητο σε ορισμένα επίπεδα, αλλά τα μετρητά δεν είναι ένα καλό περιουσιακό στοιχείο», είπε. Είναι σαν το οξυγόνο για το χαρτοφυλάκιό σας, πρόσθεσε — φθηνό στην απόκτηση και απαραίτητο, αν και όχι συναρπαστικό.

Ουσιαστικά, ο Μπάφετ προτιμά να διατηρεί κάποιο επίπεδο μετρητών για την πληρωμή υποχρεώσεων και ως «εφεδρικό κεφάλαιο» για τυχόν ελκυστικές εξαγορές.

«Οξυγόνο»

«Χρειάζεσαι οξυγόνο, και αν ποτέ μείνεις χωρίς αυτό για τέσσερα ή πέντε λεπτά, θα το καταλάβεις», είπε ο Μπάφετ. «Και το ίδιο ισχύει και για τα μετρητά. Πρέπει λοιπόν να τα έχεις πάντα στη διάθεσή σου, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.»

Όταν διαχειριζόταν το τεράστιο χαρτοφυλάκιο της Berkshire, το δίλημμα του Μπάφετ, σχετικά με τα μετρητά, δεν ήταν απαραίτητα κατανοητό για τους απλούς επενδυτές — δεν είναι πολλοί εκείνοι που διαθέτουν περισσότερα χρήματα από όσα μπορούν λογικά να επενδύσουν. Ωστόσο, η προσέγγιση του «Μάντη της Ομάχα» στη διαχείριση των μετρητών συνάδει με αυτό που πολλοί επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα συνιστούν στους πελάτες τους, σημειώνει το CNBC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπάφετ δεν καταφεύγει στην ασφάλεια των μετρητών ή των ομολόγων όταν πιστεύει ότι η αγορά είναι υπερτιμημένη ή ότι επίκειται κατάρρευση. Παρόλο που η θέση μετρητών αυξήθηκε καθώς ο ίδιος και η Berkshire περίμεναν ελκυστικές ευκαιρίες, επανέλαβε επανειλημμένα ότι θα προτιμούσε να επενδύει.

Πρώτα οι μετοχές

«Οι μέτοχοι της Berkshire μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα επενδύουμε για πάντα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε μετοχές — κυρίως αμερικανικές μετοχές, αν και πολλές από αυτές θα έχουν σημαντικές διεθνείς δραστηριότητες», έγραψε ο Μπάφετ στην επιστολή του προς τους μετόχους για το 2024.

«Η Berkshire δεν θα προτιμήσει ποτέ την κατοχή περιουσιακών στοιχείων ισοδύναμων με μετρητά έναντι της κατοχής καλών επιχειρήσεων, είτε ελέγχονται πλήρως είτε ανήκουν μόνο εν μέρει».

Ο Μπάφετ ανέφερε στην εν λόγω επιστολή ότι οι περίοδοι ανεξέλεγκτου πληθωρισμού έχουν, στο παρελθόν, υπονομεύσει την αξία των μετρητών και έχουν αφήσει τα ομόλογα πολύ πίσω.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις στις οποίες αξίζει να επενδύσει κανείς «συνήθως θα βρουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τη νομισματική αστάθεια, εφόσον τα αγαθά ή οι υπηρεσίες τους είναι επιθυμητά από τους πολίτες της χώρας», έγραψε ο Μπάφετ.

