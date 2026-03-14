Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Μαρτίου 2026, 08:39

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο θρυλικός επενδυτής που οι απόψεις του και οι επενδυτικές του κινήσεις ήταν για δεκαετίες σημείο αναφοράς για τους επενδυτές, επανέλαβε για μια ακόμη φορά αυτό που έχει πει αρκετές φορές  : Ότι προτιμά να επενδύει τα χρήματά του για να κερδίσει περισσότερα χρήματα.

Ωστόσο, τα μετρητά είναι πάντα σημαντικά και αυτό εννοεί ο «Μάγος της Ομάχα» όταν λέει ότι τα μετρητά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο αλλά «είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο» …

Τα μετρητά του Μπάφετ

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε ένα τεράστιο απόθεμα μετρητών. Η Berkshire, όπως σημειώνει το CNBC, ανέφερε στα λογιστικά της βιβλία, στο τέλος του έτους, περισσότερα από 370 δισεκατομμύρια δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών, τα οποία διατηρούνταν κυρίως σε κρατικά ομόλογα.

Δεν ήταν απλώς θέμα να είναι πιο συντηρητικός με τις επενδύσεις του στην τρίτη ηλικία, είπε ο 95χρονος Μπάφετ στην Μπέκι Κουίκ του CNBC στο «Warren Buffett: A Life and Legacy». Αντίθετα, εξήγησε, θα χρειαζόταν μια τεράστια επένδυση για να αλλάξει η κατάσταση σε ένα χαρτοφυλάκιο του μεγέθους της Berkshire. Και δεν είχε καταφέρει να βρει μια επένδυση που να αξίζει να ξοδέψει το τεράστιο απόθεμα μετρητών του.

«Είναι εξωτερικές συνθήκες», είπε στην Μπ. Κουίκ . «Πίστεψέ με, αν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησής μας πεις: “Έχω μια υπέροχη νέα ιδέα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων”, θα απαντήσω: «Ας το συζητήσουμε».

Παραγωγικές επενδύσεις

Συνολικά, ο Μπάφετ είπε ότι θα προτιμούσε να επενδύσει τα χρήματά του για να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Ενώ τα μετρητά στα βιβλία της εταιρείας αποφέρουν ένα μέτριο ποσό τόκων, ο Μπάφετ προτιμά παραγωγικές επενδύσεις, όπως μετοχές, που μπορούν να αυξηθούν με σύνθετο επιτόκιο με την πάροδο του χρόνου, πάνω και πέρα από το ποσοστό του πληθωρισμού.

«Είναι απαραίτητο σε ορισμένα επίπεδα, αλλά τα μετρητά δεν είναι ένα καλό περιουσιακό στοιχείο», είπε. Είναι σαν το οξυγόνο για το χαρτοφυλάκιό σας, πρόσθεσε — φθηνό στην απόκτηση και απαραίτητο, αν και όχι συναρπαστικό.

Ουσιαστικά, ο Μπάφετ προτιμά να διατηρεί κάποιο επίπεδο μετρητών για την πληρωμή υποχρεώσεων και ως «εφεδρικό κεφάλαιο» για τυχόν ελκυστικές εξαγορές.

«Οξυγόνο»

«Χρειάζεσαι οξυγόνο, και αν ποτέ μείνεις χωρίς αυτό για τέσσερα ή πέντε λεπτά, θα το καταλάβεις», είπε ο Μπάφετ. «Και το ίδιο ισχύει και για τα μετρητά. Πρέπει λοιπόν να τα έχεις πάντα στη διάθεσή σου, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.»

Όταν διαχειριζόταν το τεράστιο χαρτοφυλάκιο της Berkshire, το δίλημμα του Μπάφετ, σχετικά με τα μετρητά, δεν ήταν απαραίτητα κατανοητό για τους απλούς επενδυτές — δεν είναι πολλοί εκείνοι που διαθέτουν περισσότερα χρήματα από όσα μπορούν λογικά να επενδύσουν. Ωστόσο, η προσέγγιση του «Μάντη της Ομάχα» στη διαχείριση των μετρητών συνάδει με αυτό που πολλοί επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα συνιστούν στους πελάτες τους, σημειώνει το CNBC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπάφετ δεν καταφεύγει στην ασφάλεια των μετρητών ή των ομολόγων όταν πιστεύει ότι η αγορά είναι υπερτιμημένη ή ότι επίκειται κατάρρευση. Παρόλο που η θέση μετρητών αυξήθηκε καθώς ο ίδιος και η Berkshire περίμεναν ελκυστικές ευκαιρίες, επανέλαβε επανειλημμένα ότι θα προτιμούσε να επενδύει.

Πρώτα οι μετοχές

«Οι μέτοχοι της Berkshire μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα επενδύουμε για πάντα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε μετοχές — κυρίως αμερικανικές μετοχές, αν και πολλές από αυτές θα έχουν σημαντικές διεθνείς δραστηριότητες», έγραψε ο Μπάφετ στην επιστολή του προς τους μετόχους για το 2024.

«Η Berkshire δεν θα προτιμήσει ποτέ την κατοχή περιουσιακών στοιχείων ισοδύναμων με μετρητά έναντι της κατοχής καλών επιχειρήσεων, είτε ελέγχονται πλήρως είτε ανήκουν μόνο εν μέρει».

Ο Μπάφετ ανέφερε στην εν λόγω επιστολή ότι οι περίοδοι ανεξέλεγκτου πληθωρισμού έχουν, στο παρελθόν, υπονομεύσει την αξία των μετρητών και έχουν αφήσει τα ομόλογα πολύ πίσω.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις στις οποίες αξίζει να επενδύσει κανείς «συνήθως θα βρουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τη νομισματική αστάθεια, εφόσον τα αγαθά ή οι υπηρεσίες τους είναι επιθυμητά από τους πολίτες της χώρας», έγραψε ο Μπάφετ.

Πηγή ΟΤ

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών στους συνταξιούχους

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

Ηλίας Γεωργάκης
Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Έρευνα Εurobank 13.03.26

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης - Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 13.03.26

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών στους συνταξιούχους

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

Ηλίας Γεωργάκης
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

«Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη» - Οι απόρρητες εντολές της ΕΛ.ΑΣ. για τους εξτρεμιστές

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο» και εκλιπαρεί για «συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Μαζική φονική επιδρομή με πυραύλους και drones στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Βρετανία 14.03.26

Για πρώτη φορά μαζί σε φωτογραφία Αντριου, Μάντελσον και Επσταϊν

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

«Εξαλείψαμε» κάθε στρατιωτικό στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

