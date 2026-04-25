Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μεταξουργείο – Κλειστή η οδός Σωνιέρου
Κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων για φωτιά στην οδό Σωνιέρου στο Μεταξουργείο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική αργά το απόγευμα του Σαββάτου για φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Σωνιέρου στο Μεταξουργείο και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.
Απομακρύνθηκαν οι ένοικοι
Ειδικότερα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο.
Η πυρκαγιά περιορίστηκε σύντομα πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι ένοικοι του διαμερίσματος απομακρύνθηκαν εγκαίρως ενώ δεν υπάρχει κάποια αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο.
Αρχικά ανέβηκαν στην ταράτσα της 6όροφης πολυκατοικίας και στη συνέχεια κατέβηκαν με ασφάλειας. Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμό.
Ωστόσο ένοικος άλλου διαμερίσματος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο.
Λόγω της φωτιάς και της κινητοποίησης της Πυροσβεστικής η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Σωνιέρου από το ύψος της οδού Μαίζωνος.
