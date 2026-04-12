Εύβοια: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Χαλκίδας μετά την Ανάσταση
Η φωτιά ξέσπασε μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου
Φωτιά ξέσπασε μετά την Ανάσταση σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας, στο κέντρο της Χαλκίδας στην Εύβοια.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δέλτα.
Σύμφωνα με το evia online η φωτιά ξέσπασε μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά και η αστυνομία.
