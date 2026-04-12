Φωτιά ξέσπασε μετά την Ανάσταση σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας, στο κέντρο της Χαλκίδας στην Εύβοια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δέλτα.

Σύμφωνα με το evia online η φωτιά ξέσπασε μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά και η αστυνομία.