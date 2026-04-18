Τραγωδία στον Κολωνό: Νεκρά δύο αδέλφια μετά από φωτιά σε διαμέρισμα
Aπό τη φωτιά νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα που εντοπίστηκαν χωρίς στις αισθήσεις τους στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Κολωνό.
Τραγωδία νωρίς το πρωί στον Κολωνό όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που σε διαμέρισμα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδούς Αργους από διαρροή υγραερίου σύμφωνα με το MEGA, με αποτέλεσμα ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών να ανασυρθούν νεκροί. Πρόκειται για δύo αδέλφια.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν ένοικοι τόσο από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά όσο και από γειτονικά διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς στο διαμέρισμα στον δήμο Αθηναίων Αττικής.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026
Η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει, έχοντας ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν, περίπου μία ώρα αργότερα, να εισέλθουν στο εσωτερικό των δύο διαμερισμάτων, συνεχίζοντας την επιχείρηση κατάσβεσης και έρευνας.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις