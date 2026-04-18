Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από φλεγόμενο διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Η γυναίκα εντοπίστηκε στο φλεγόμενο διαμέρισμα από τους πυροσβέστες κατά την επιχείρηση κατάσβεσης

Οι πυροσβέστες την εντόπισαν στη διάρκεια της επιχείρησής τους, και την παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 05:20 σήμερα Σάββατο σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αργους.

Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και ισχυρή δύναμη 15 πυροσβεστών με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο έσπευσε στο σημείο και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Εκκένωση του κτιρίου

Ταυτόχρονα, οι πυροσβέστες βοήθησαν τους ενοίκους να εγκαταλείψουν το κτίριο και να βγουν στον δρόμο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ή για την κατάστασή της.