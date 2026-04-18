Ακαδημία Πλάτωνος: Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου – Εκκενώνεται η πολυκατοικία
Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ οι ένοικοι εγκαταλείπουν το κτίριο.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση του κτιρίου.
Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής δίνει μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω τις 05:20 σήμερα Σάββατο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αργους.
Στην επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του συμβάντος συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026
Στον δρόμο οι ένοικοι
Με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι ένοικοι απομακρύνονται από τα διαμερίσματά τους και βγαίνουν στον δρόμο.
