Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση του κτιρίου.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής δίνει μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω τις 05:20 σήμερα Σάββατο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αργους.

Στην επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του συμβάντος συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Στον δρόμο οι ένοικοι

Με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι ένοικοι απομακρύνονται από τα διαμερίσματά τους και βγαίνουν στον δρόμο.