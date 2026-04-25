Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε άμεσα
- Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό
- Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
- Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
- Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε το απόγευμα του Σαββάτου αναφορά για φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια.
Η πρώτη ενημέρωση έκανε λόγο για καπνούς από διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και Αννίνου.
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα αλλά διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό ήταν πολύ περιορισμένο στον χώρο της κουζίνας και δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν.
- Λάμψη Μουζακίτη με μια ακόμα κορυφαία διάκριση
- «Γνήσια κακός άνθρωπος, χειρότερος και από τον Τζέφρι Έπσταϊν» – Πώς ο Μάικλ Τζάκσον τελικά νίκησε
- Nεολαία και (ψηφιακή) πολιτική: Δεν συγκινεί τα ελληνόπουλα η online συμμετοχή στα κοινά
- Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
- Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
- LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι
