Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε το απόγευμα του Σαββάτου αναφορά για φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Η πρώτη ενημέρωση έκανε λόγο για καπνούς από διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και Αννίνου.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα αλλά διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό ήταν πολύ περιορισμένο στον χώρο της κουζίνας και δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν.