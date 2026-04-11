Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη – Νεκρή μια γυναίκα από τη φωτιά σε διαμέρισμα
Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου στην οδό Ιωνίας, ενώ υπήρχε αναφορά για άτομο εντός αυτού, με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα.
Στις φλόγες το διαμέρισμα
Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
