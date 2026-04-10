Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας

Νεκρή ανασύρθηκε μια 92χρονη γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Πάτρα.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Στις φλόγες το διαμέρισμα

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού στην περιοχή Ψηλά Αλώνια.

Ισχυρές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν τουλάχιστον 4 άτομα από την πολυκατοικία μεταξύ αυτών και ένα παιδί.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της δεν κρίνεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν μητέρα γνωστού στελέχους και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα.