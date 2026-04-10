Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού
- Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
- «Εξοικονομώ» και από τους παρόχους ρεύματος – Με δόσεις στους λογαριασμούς
- Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
- Γιατί περνάμε κάτω από τον Επιτάφιο - Τι συμβολίζει το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής
Νεκρή ανασύρθηκε μια 92χρονη γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Πάτρα.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Στις φλόγες το διαμέρισμα
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού στην περιοχή Ψηλά Αλώνια.
Ισχυρές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν τουλάχιστον 4 άτομα από την πολυκατοικία μεταξύ αυτών και ένα παιδί.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της δεν κρίνεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν μητέρα γνωστού στελέχους και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα.
- Το Μάλι δεν αναγνωρίζει πλέον τη SADR
- Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα
- Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
- Έντεκα συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στη Δυτική Αχαΐα
- Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό
- Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ: Η Εκκλησία ούτε πολιτεύεται ούτε αντιπολιτεύεται
- Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα
