Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην κουζίνα ταβέρνας γεμάτη κόσμο – Εκκενώθηκε το κατάστημα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα και την καμινάδα ταβέρνας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα η εκδηλώθηκε στην καμινάδα του καταστήματος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραολή και Δενδροποτάμου, στην κάτω Ηλιούπολη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και για την κατάσβεση της επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το κατάστημα ήταν γεμάτο με κόσμο και δόθηκε εντολή να εκκενωθεί.

Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ενώ τόσο στο κατάστημα όσο και στην περιοχή είναι έντονος ο καπνός.