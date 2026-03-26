Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης
- Ακτινολόγοι προειδοποιούν για πιθανές απάτες με deepfake ακτινογραφίες
- Γονείς καταγγέλλουν την παιδίατρο του νοσοκομείου Ζακύνθου – «Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»
- Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που έφυγε το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» από τη Σούδα
- Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Κλειστά είναι αυτή την ώρα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων, εξαιτίας πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα.
Η φωτιά στην εθνική οδό
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8 το βράδυ κάτω από άγνωστες συνθήκες, σε ξερά χόρτα ενώ λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας.
- Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις επεμβάσεις στο εξωτερικό
- Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
- Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
- Κρήτη: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο στα Χανιά
- Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
- ΕΕ: Πώς συνδέει η Κάγια Κάλας τον πόλεμο στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία
- Μήτογλου: «Όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε πολύ καλύτερα»
- Τουλάχιστον 100 νεκροί σε Κένυα και Τανζανία εξαιτίας κατολισθήσεων
