Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού

Κλειστά είναι αυτή την ώρα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων, εξαιτίας πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα.

Η φωτιά στην εθνική οδό

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8 το βράδυ κάτω από άγνωστες συνθήκες, σε ξερά χόρτα ενώ λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας.