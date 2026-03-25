Φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά – Σηκώθηκε αεροσκάφος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική του μεσημέρι της Τετάρτης λόγω φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Μαυράτα στη Κεφαλονιά.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και εθελοντές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρεί από αέρος ένα αεροσκάφος.

&n