Φωτιά σε κτήριο στη Λαμία – Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Συναγερμός σήμανε στη Πυροσβεστική στη Λαμία το βράδυ του Σαββάτου όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κτήριο στην περιοχή Κρύα Βρύση κοντά στον πρώην ΟΑΕΔ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην ξύλινη στέγη συγκροτήματος όπου στεγάζεται παιδικός σταθμός και πήρε γρήγορα διαστάσεις με την πυροσβεστική να δίνει μάχη προκειμένου αυτή να μην επεκταθεί στο ισόγειο του σπιτιού και σε διπλανές κατοικίες αλλά και στα πεύκα που υπάρχουν στην περιοχή.

Στις φλόγες η σκεπή του κτηρίου

Απεγκλωβίστηκαν άτομα

Σύμφωνα με το ilamia oι πυροσβέστες πρόλαβαν και έβγαλαν από διπλανά κτήρια τρία άτομα πριν η φωτιά επεκταθεί, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Με την επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά περιορίστηκε ωστόσο προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο κτήριο. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.